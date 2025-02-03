Kadınlar, Çalışarak Sağlık ve Ekonomi Sağlıyor

KADINLARIN TARAFA GİREN EMEĞİ

Aydın’ın Efeler ilçesinde kış sebzelerinin hasadını kadınlar özverili bir şekilde gerçekleştiriyor ve bu durum ev ekonomilerine katkı sağlıyor. 40 yıldır tarımda çalışarak geçimini sürdüren Pembe Kayabaş, bu çalışmaların hem finansal hem de sağlık açısından huzur verdiğini belirtiyor. Efeler ilçesinin Çeştepe Mahallesinde kış aylarında bolca tüketilen pırasa hasadı devam ediyor. Tarlada çalışan işçiler, pırasaları köklerinden tek tek çıkararak temizliyor ve ardından suda yıkayıp alıcılara teslim ediyor.

PEMBE KAYABAŞ’IN TECRÜBELİ SÖZLERİ

40 yıldır aynı tarlada çalışan 70 yaşındaki Pembe Kayabaş, sezonuna göre değişen ürünler hasat ederek evinin geçimine katkı sunuyor. Soğuk havaya rağmen kayabaş, tarlada hasada devam ediyor. Kayabaş, “Kışın enginar, kereviz, pancar, pırasa, yazın ise domates, enginar işi yapıyoruz. Haftanın her günü çalışıyoruz. Yazın bazen boş kaldığımız oluyor” diyor. İşini severek yapan Kayabaş, “Bu topladığımız ürünleri yemesini de seviyorum. 40 yıldır burada çalışıyorum. Burayı kendi tarlam gibi belliyorum” ifadelerini kullanıyor.

ÇALIŞMAYA DAVET

Siparişlere göre çalışan Kayabaş, pırasaları köklerinden çekerek çıkarıyor. Çıkmayanları kürek yardımı ile temin ediyor, temizledikten sonra yıkamak üzere teslim ediyor. “Biz günlük 700 lira yevmiye ile çalışıyoruz. Aylığımız 21 bin lira. Allah bereket versin” diyen Kayabaş, sağlıklı olan herkesi çalışmaya davet ediyor. “Çalışmak ayıp değil. Çalışmanın yaşı olmaz. Aydın’da iş sıkıntısı bence yok. İstedikten sonra iş çok” diye ekliyor.

Kayabaş, tarım işinde çalışarak hem kendi hem de eşinin isteğe bağlı sigortasını yatırdığını ve emekli olduklarını belirtiyor. “Evinize katkıda bulunursunuz. Erkeklerden para istemektense çalışmak çok güzel. Hala çalışıyorum. İşimi de seviyorum. Çalışınca hem sağlığınızı da koruyorsunuz. Hastalanmıyorsunuz. Çalışmak hem ekonomik anlamda hem sağlık anlamda size huzur verir” şeklinde konuşuyor.