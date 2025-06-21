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Kadınlar Denizi’nde İki Kişi Boğuldu

KUŞADASI’NDA BOĞULMA OLAYI

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde, serinlemek amacıyla girdikleri Kadınlar Denizi’nde iki kişi boğuldu. Olay, Kadınlar Denizi Mahallesi’ndeki plajda saat 17.30 sıralarında gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, denize giren 61 yaşındaki Yaşar Eyiol ile 47 yaşındaki Sami Koçu, suyun üzerinde hareketsiz olarak bulundu. Durumu fark eden vatandaşlar, derhal 112 acil sağlık ekiplerine haber verdi.

CAN KURTARMA MÜDAHALESİ BAŞLATILDI

Denizden, diğer vatandaşlar ve cankurtaranlar tarafından çıkarılan iki kişiye, suni teneffüs ve kalp masajı yapıldı. Olay yerine ulaşan ambulans ekipleri yaptığı kontrollerde, Yaşar Eyiol ve Sami Koçu’nun yaşamını yitirdiğini tespit etti. Bu üzücü olay, yaz aylarında deniz güvenliği konusunda dikkat edilmesi gerekenleri bir kez daha gündeme getirdi.

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