Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası’nda Büyük Başarı

BÜYÜK KADINLAR DÜNYA BOKS ŞAMPİYONASI’NDA BAŞARI

Büyük Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası’nda milli sporcularımız Busenaz Sürmeneli, Hatice Akbaş, Buse Naz Çakıroğlu ve Büşra Işıldar, yarı finale ulaşarak madalya alma şansını garanti altına aldı. Sırbistan’da düzenlenen bu şampiyonanın beşinci günü geride kalırken, milli sporcularımızın performansı dikkat çekiyor. Dört Fenerbahçeli boksör, milli formalarıyla ringe çıkarak yarı finale yükseldi.

ÇEYREK FİNAL MÜCADELELERİ

Turnuvanın çeyrek final sıralamasında, 54 kiloda mücadele eden Hatice Akbaş, Rus rakibi Karina Tazabekova’yı 4-1’lik skorla geçti. 66 kiloda Busenaz Sürmeneli, Slovak boksör Tamara Kubalova’yı 5-0’lık net bir skorla mağlup etti. 81 kiloda Büşra Işıldar, Özbek sporcu Sokhiba Ruzmetova’yı 5-0 ile geçerek yarı finale adını yazdırdı. 52 kiloda Buse Naz Çakıroğlu, Moğolistanlı Arinzul Chinabat’ı 1. raundda RSC (hakem kararıyla) formatında ringin dışına iterek yarı finale ulaştı ve madalyasını garantilemiş oldu.

ELENEN SPORCULAR

Şampiyonanın çeyrek finalinde, 60 kiloda Gizem Özer, Slovak rakibi Miroslava Jedibekova’ya 4-1 mağlup olarak turnuvadan elendi. 70 kiloda Sema Çalışkan da Rus sporcu Elena Gapeshina’ya 5-0 kaybederek şampiyonaya veda etti. Şimdi gözler, yarı final maçlarının yapılacağı tarihe çevrildi.