Kadınlar Ekonomiye Önemli Katkı Sağlıyor

KOOPERATİFİN KADINLARA KATKISI

Konya’nın Seydişehir ilçesine bağlı Taraşçı Mahallesi’nde kurulan Taraşçı Kadın Kooperatifi, bölgedeki kadınlara ekonomik ve sosyal alanda önemli bir nefes aldırıyor. Kadın dayanışmasıyla hayata geçirilen bu kooperatif, el emeğiyle üretilen yufka, börek, erişte ve kurutulmuş gıda ürünleri sayesinde aile bütçelerine katkı sağlıyor ve Taraşçı’nın adını duyuruyor. Kooperatif Başkanı Nuray Duru, kadınlara iş imkanı sunmayı hedeflediklerini vurgulayarak, “Geçen yıla göre üretimimizi artırdık. Bu yıl daha çok stok yaparak yelpazemizi genişleteceğiz. Satış noktalarımızı da Seydişehir merkezde açtık” diyor.

ÜRETİM FAALİYETLERİ VE TALEP

Taraşçı Kadın Kooperatifi’nde aktif olarak görev yapan 15 kadın, sipariş üzerine üretim yapıyor. Yufka, börek, erişte gibi ürünleri kendi tesislerinde hazırlayan kadınlar, bayramlarda yoğun taleplerle karşılaşıyor. Kooperatifin Başkanı Duru, “Uncusu kazanıyor, tüpçüsü kazanıyor, kadınlar yevmiye alıyor. Ekonomiye katkımız büyük” ifadelerini kullanıyor. Duru, kooperatifin kuruluş amacını “Taraşçı’da kadınlarımıza bir iş imkanı sağlamak” olarak belirtiyor.

DAYANIŞMA VE DESTEK TALEBİ

Kooperatifin faaliyetleri kapsamında daha fazla ürün ve stok üretmeye yönelik hedeflerinin olduğunu belirten Duru, “Geçen yıl başladık ama biraz daha zayıftık. Bu sene daha çok yükselmeye başlayacağız. Bu yıl daha fazla ürün çıkartmayı planlıyoruz” diyor. Ayrıca, destek almadan çalıştıkları için daha iyi bir kalkınma sağlamak istediklerini de ifade ediyor. Duru, “Desteklenirse daha güzel olacak. Bütün mahallelerde böyle kooperatifler, dernekler kurulsun” şeklinde talepte bulunuyor.

GÜÇLÜ BİR DAYANIŞMA

Kooperatif üyelerinden Mümine Duru, projede gönüllü olarak çalıştığını belirterek, “Öncelikle buraya yardıma geldim. Bu tür faaliyetler Taraşçı’da olması bizim için çok güzel bir şey” diyor. Diğer kooperatif üyesi Eylem Bademci, burada çalışma fırsatı bulmanın kendileri için önemli olduğunu dile getiriyor. Bademci, “Bazı gençlerimiz dışarılara işlere gidemiyor, en azından buraya gelebiliyorlar” diyerek kooperatifin sunduğu olanaklardan bahsediyor.

Kadınların birlikte yarattığı bu dayanışma ortamı, hem ekonomik hem de sosyal açıdan büyük faydalar sağlıyor. Kooperatifin üyeleri, kendi emekleriyle hem kendilerine hem de çocuklarına destek oluyor.