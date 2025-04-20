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Kadınlar Flag Futbol Şampiyonası İzmir’de

ŞAMPİYONA DEVAM EDİYOR

Türkiye Ragbi Federasyonu tarafından düzenlenen Yetişkin Kadınlar Flag Futbol Türkiye Şampiyonası, 36 takımın katılımıyla İzmir’de sürüyor. Geçen yıl ilki gerçekleştirilen etkinlik, bu yıl iki etap halinde düzenleniyor ve daha önce de belirttiğimiz gibi, organizasyon dün İzmir Atatürk Stadı yan sahalarında oynanan maçlarla başladı.

KADIN SPORCULAR MÜCADELE EDİYOR

Bugün devam eden şampiyonada kadın sporcular, şampiyonluk kupası için kıyasıya mücadele ediyor. Organizasyon, gün sonunda oynanacak final maçlarıyla sona erecek ve bu maçlarla birlikte dereceye giren takımlar belli olacak.

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