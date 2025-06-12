Kadınlar, Gazze İçin Gösteri Düzenledi

KADINLARDAN GAZZE DESTEK GÖSTERİSİ

Konya’daki kadınlar, İsrail’in Gazze’ye yönelik gerçekleştirdiği saldırıları kınamak ve Gazze Şeridi’nde insani yardım taşırken uluslararası sularda bekletilen Madleen gemisine ve “Küresel Gazze Yürüyüşü”ne destek vermek amacıyla bir gösteri düzenledi. Kültür Park Meydanı’nda bir araya gelen grup, tekbir getirerek “Vicdanın sesini duy harekete geç”, “Ölümü gözümüzde büyütmüşüz, ölüm Gazze’de çocuk işi” yazılı pankartlar açtı.

Kur’an-ı Kerim okunmasının ardından Aksa Tufanı Vicdan Platformu temsilcisi İlknur Doğan, İsrail’in saldırılarının her geçen gün daha fazla şiddet kazandığını belirtti. Gazze’deki halkın yıldırılma çabalarına dikkat çeken Doğan, şu şekilde konuştu: “Aksa Tufan’ını başlatan Kudüs, nefes olmak için kendi canlarını feda eden mücahitlerle kendini öldürürken tüm dünyayı dirilten şanlı ve sabırlı Gazze’ye selam olsun. Gazze’yi tek gündem yapan emek veren, bedel ödeyen ve yargılanan tüm Filistin dostlarına selam olsun.”

Doğan, ablukayı delmek için risk alan Madleen gemisine, Tunus’tan yola çıkarak Mısır’a koşan binlerce vicdan sahibine de selam gönderdi. Gazze ile buluşmaya engel olan Mısır Firavunu ve onunla birlikte tüm İsrail dostlarını lanetlediklerini belirten Doğan, “Firavunların yıkılacağı gün yakındır” ifadesini kullandı.