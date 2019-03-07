Kadınlar Günü ile ilgili yazılar ve Kadınlar Günü sözleri ile ilgili harika paylaşımlar!

Bugün Dünya Kadınlar Günü… Milyonlarca insan, bu özel günden dolayı kadınlara güzel sözler, güzel şiirler ve Kadınlar Günü ile ilgili yazılar göndermek istiyor.

Haber Aktüel, kadınlar günü için yazılmış özel bir yazıyı paylaşıyor. Haber Aktüel Genel Yayın Yönetmeni ve yazar Muaz Kalaycı, Kadınlar Günü için yazılan yazısını bugün yeniden paylaştı.

İşte Kalaycı’nın Kadınlar Günü için yazdığı o muhteşem yazı:

Kim Kadın?

Adam olmadan önce insan olabilmenin en temel unsurudur kadın. Çoğu zaman değil, her zaman her gözün nuru, hayatın can damarıdır. İnsanlığın devamı için olmazsa olmazdır. En büyük dertlerin dertlisi, en büyük mutlulukların ardındaki kahramandır.

Kadın; denizin dibindeki inci, parlaklığıyla gözleri alan yakuttur. Küçük şeylerden mutlu olan, mutlu olduğunu da, mutlu olmasına sebep olanı da unutmayandır.

Hep zarar gören ama kimseye zarar vermeyen kişidir. Çilekeştir. Zillete düşendir. Bir kenara itilen, canı çıkana kadar dövülendir. Her kabağın başına patladığı yazgısı kara talihsizlerin talihsizidir. Allah’ın kadını bir emanet olarak verdiğini unutan adamlara adam olmadıklarını anlatan sessiz aktörlerdir.

Kadın; babasının ayakları altındaki paspastır. Bazen eşinin zulmünü görmezden gelen eş, bazen de abilerinin elinde kalandır. Erkeğin adının çapkına çıktığı tecavüzlerde adına kahpe koyulandır.

Şehit tabutuna sarılmış gözyaşı döken şehit anasıdır. Asla katillere boyun eğmeyen, bebeği sırtında Kurtuluş Savaşına mermi taşıyandır. En asil alın terinin en muhteşem sahibidir.

Benim bu satırları yazıyor olmamın vesilesidir. Canımın içi, gözümün bebeğidir. Gözünden damlayacak bir tek yaşa ömrümü feda edeceğim kişidir. Gönül bahçemde açan rengârenk güllerin arasındaki en güzel çiçektir.

İnsan olmanın vesilesidir. Havva‘dır kadın. Sevgilinin can damarı Amine‘dir. Latife eş Hatice‘dir. Bir iffet abidesi Meryem‘dir.

Kadın?

Kadın her 8 Mart’ta adına istatistikler tutulan, 9 Mart’ta da unutulandır.

Yani kadın anadır, yardır. Kıymeti kıymetsizleştirenlerin karşısında dimdik duran candan öte candır.