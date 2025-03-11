Kadınlar İçin Destek Projesi Sürüyor

İHTİYAÇ SAHİPLERİNE DESTEK

Elazığ Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Derneği, “Kadınlarımızın Melodisi” Projesi çerçevesinde ihtiyaç sahibi kadınlara bebek bezi ve hasta bezi dağıtımı gerçekleştirdi. Projenin amacı, toplumsal dayanışmayı artırmak olarak belirleniyor. Dernek Başkanı Gülnar Karagöl, projenin daha da büyüyerek devam edeceğini ifade etti.

KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE

Aile Yılı kapsamında hayata geçirilen “Kadınlarımızın Melodisi” Projesi, dernek başkanı Gülnar Karagöl’ün önderliğinde şekillendi. Bu projeyle, ekonomik destekle birlikte kadına yönelik şiddetle mücadelenin sürdürülmesi gerektiğine dikkat çekiliyor. Karagöl, daha fazla insana ulaşmayı hedeflediklerini söyledi.

TOPLUMSAL DAYANIŞMA VURGUSU

Projenin gelişimi, toplumsal dayanışmanın önemine dayandırılıyor. Karagöl, projenin sağlanan desteklerle büyümeye devam edeceğini vurguladı. Elazığ Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Derneği, bu tür çalışmalara olan bağlılıklarını sürdüreceklerini belirtiyor.