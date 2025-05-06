Kadınlar İçin Eğitim Projesi Başladı

KADINLAR VE ÇOCUKLAR BİR ARADA ÖĞRENİYOR

Karabük’te, Kadın ve Demokrasi Vakfınca (KADEM) “Kadınlar ve Çocuklar Birlikte Öğreniyor” projesinin tanıtımı gerçekleştirildi. Yenişehir Mahallesi’ndeki KADEM Etkinlik Merkezi’nde düzenlenen etkinlikte, KADEM Karabük Temsilcisi Nurmelek Danışmaz Akgün, kadınların iş gücüne katılımının ekonomik ve sosyal kalkınmayı destekleyen, yoksulluğun azaltılmasında önemli bir etken olduğunu ifade etti. Akgün, iş gücü piyasasında istihdam edilen kadınların ekonomik özgürlük kazanmasının yanı sıra özgüven ve toplumsal saygı elde ederek bireysel ve ailevi açıdan önemli faydalar sağladığını belirtti.

DEZAVANTAJLI KADINLARA DESTEK

Akgün, proje kapsamında dezavantajlı ailelerden 15 anne ve 15 çocuğun destekleneceğini ifade etti. “Anneler eğitim ve atölyelere katılırken, çocuklar etüt ve etkinliklerden yararlanacaktır. Proje, Karabük ilinde gerçekleştirilecektir. Kadınlara yönelik atölyelerin kurulması ve beraberlerinde getirecekleri 7-14 yaş arası çocukları için etüt-etkinlik alanları oluşturulması planlanıyor. Üniversite öğrencilerinin katkısıyla düzenlenecek ritmik etkinliklerle hem kadınlar kazanılacak hem de dezavantajlı çocuklara devlet destek sunulacaktır” şeklinde konuştu.

EĞİTİMİN KAPSAMI VE HEDEFLERİ

Danışmaz, eğitimler çerçevesinde kadınlar için el sanatları, deri işleme, dikiş, iğne oyası, toplumsal cinsiyet farkındalığı, üreme sağlığı, çocuk gelişimi, iletişim becerileri, girişimcilik, dijital pazarlama ve finansal okuryazarlık gibi konuların ele alınacağını anlattı. Eğitimlerin amacı, kadınların mesleki ve bireysel gelişimlerine katkı sağlamaktır. Akgün, “Çocuklara yönelik eğitim modüllerinde mahremiyet bilinci, akıl ve zeka oyunları ile okul destek programları bulunacaktır” dedi. Eğitimlerin hafta içi annelere, hafta sonları ise anne-çocuk birlikteliğini destekleyecek şekilde düzenleneceğini kaydetti.

KADINLARIN GELECEK HEDEFLERİ

Akgün, kadınların kendi potansiyellerinin farkına vararak, kendilerini yeniden keşfetmelerinin ve gelecekleri hakkında umutlarını güçlendirmelerinin hedeflendiğini belirtti. Öz doyuma ve mutluluğa ulaşan kadınların, mutlu çocuklar yetiştirerek gelecekte daha güçlü ve bilinçli bireylerin oluşmasına katkı sağlaması bekleniyor. Programa, Vali Mustafa Yavuz’un eşi Süreyya Yavuz, Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya’nın eşi Derya Çetinkaya, Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık’ın eşi Ebru Kırışık, kurum müdürleri ve vatandaşlar da katıldı.