Kadınlar İçin Girişimcilik Enerjisi Programı Başladı

GİRİŞİMDE KADIN ENERJİSİ PROGRAMI TANITILDI

SOCAR Türkiye, Türkiye Girişimcilik Vakfı (GİRVAK) ile birlikte hayata geçirdiği “Girişimde Kadın Enerjisi” programının tanıtımını Aliağa’da gerçekleştirdi. Bu program kapsamında 50 kadın, sekiz ay süreyle eğitim ve mentorluk alarak girişimcilik ekosistemine dahil olacak. Türkiye’nin en büyük entegre endüstri grubu ve önde gelen doğrudan dış yatırımcısı olan SOCAR Türkiye, toplumsal faydayı hedefleyen projelerine bir yenisini daha ekledi. Kadınların ekonomik ve sosyal bağımsızlıklarını desteklemek amacıyla başlatılan bu program, Aliağa’daki Rafineri ve Petrokimya İş Birimi yönetim binasında düzenlenen etkinlikle duyuruldu.

KADINLARA YENİ FIRSATLAR SUNULUYOR

Program, ne eğitimde ne de istihdamda olan (NEET) kadınlara kapsamlı bir girişimcilik ve beceri geliştirme süreci sunuyor. İlk etapta 50 kadın, girişimcilik yolculuklarına başlamış olacak. Sekiz ay sürecek eğitimler sayesinde katılımcılar, iş dünyasında kalıcı bir yer edinmelerini sağlayacak olan oğlum mentorluk desteğinden faydalanacak.

Lansman etkinliğinde bulunan SOCAR Türkiye İletişim ve Kamu İlişkileri Başkanı Mikayil Yusifov, şu ifadeleri kullandı: “Faaliyet gösterdiğimiz bölgelerde toplumsal fayda oluşturmak ve ekonomik kalkınmayı desteklemek, kurumsal vatandaşlık anlayışımızın temeli. Bu anlayış doğrultusunda Girişimde Kadın Enerjisi Programı ile kadınların ekonomik ve sosyal açıdan güçlü bireyler olmalarını destekleyeceğiz. Kadınların girişimcilik yoluyla iş hayatına katılımı, sürdürülebilir kalkınmayı destekleyecektir.”

SONUÇ ODakLI DESTEK PROGRAMI

Türkiye Girişimcilik Vakfı Genel Müdürü Mehru Öztürk, programın önemine vurgu yaparak, “Girişimcilik, bireylerin ekonomik olarak güçlenmesini sağlamakla kalmaz; aynı zamanda toplumsal dönüşümün en güçlü dinamiklerinden biri olarak yenilikçilik ve sürdürülebilir kalkınmanın önünü açar. Bu program, Aliağa’daki kadınların hayallerini somut iş modellerine dönüştürmeleri için gerekli bilgi ve dayanışma ağını sağlıyor. Kadınların ekonomiye eşit katılımı olmadan girişimcilik ekosisteminin gelişmesi mümkün değil.” şeklinde konuştu.

Program, kadınların girişimcilik becerilerini geliştirmelerini sağlarken, ekonomik ve sosyal bağımsızlıklarını güçlendirecek çeşitli destekler sunuyor. Katılımcılar, özgüven geliştirme ve stres yönetimi gibi alanlarda psikososyal destek alacak. Finansal okuryazarlık ve e-ticaret eğitimleri ile kendi ekonomik bağımsızlıklarını kazanmaları teşvik edilirken, girişimcilik alanında temel becerileri edinmeleri sağlanacak. Kadınların dayanışma kültürünü güçlendirmek amacıyla grup faaliyetleri ve sosyal etkinlikler düzenlenecek. Ayrıca, Ar-Ge ve inovasyon odaklı eğitimlerle girişimcilik bakış açıları güçlendirilecek. SOCAR Türkiye’nin kadın liderlerinden oluşan mentorluk programları ile katılımcılar, girişimcilik süreçlerinde güçlü bir destek ağı oluşturacak. Bu program sayesinde kadın girişimciler, hem kendi iş fikirlerini geliştirirken bölgesel kalkınmaya da katkı sağlayacak.