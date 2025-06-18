Kadınlar İçin Mezuniyet Töreni Yapıldı

OKUMA YAZMA KURSUNUN MEZUNİYET TÖRENİ

Ergene Belediyesi tarafından gerçekleştirilen okuma yazma kursunu tamamlayan kadınlar için bir tören yapıldı. Belediyeden gelen bilgilere göre, Belediye Başkanı Müge Yıldız Topak, 8 Ocak’ta “Kadın okur, toplum aydınlanır” temasıyla açıkladığı okuma yazma eğitim programının ilk mezunlarına kucak açtı. 30 ila 70 yaş aralığındaki 24 kadının katıldığı kursun mezuniyet töreni Cumhuriyet Mahallesi’nde gerçekleşti.

KURS KATILIMCILARIYLA GURUR DUYULUYOR

Törende bir konuşma yapan Topak, kursu tamamlayan kadınlarla gurur duyduğunu vurguladı. Eğitim alan kadınların yetiştireceği çocukların da daha eğitimli ve bilinçli olacağını ifade eden Topak, “Ben her birinize teşekkür ediyorum, sizleri tebrik ediyorum. Kadınlarımız böyle eğitimli olduğu sürece iş hayatında, ekonomide, siyasette hep yer alacaklar. Yeter ki sizler isteyin, siz istedikçe eminim ki hepiniz başaracaksınız. Ben tüm kadınlarımıza güveniyorum.” şeklinde konuştu.

ŞİİRLER, PASTA VE KEP ATMA EĞLENCESİ

Fatma Ertaş ise Başkan Topak’a, bu fırsatı kendilerine sunduğu için teşekkür etti. Törende kursiyerlerin yazdıkları şiirleri okumasının ardından pasta kesimi ve kep atma etkinlikleriyle program sona erdi.