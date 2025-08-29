Kadınlar İçin Sosyal Buluşma Noktası Açıldı

TARİHİ KONAĞIN DÖNÜŞÜMÜ

Tokat’ın Zile ilçesindeki tarihi Gaydaroğolu Konağı, kadınlar için etkinlikler, sohbetler ve oyunların yapıldığı bir kıraathaneye dönüştü. Zile’de yaşayan Yasemin Anzerlioğlu Aymelek ve üç arkadaşı, bu tarihi yapıyı sosyal bir buluşma noktası haline getirerek kadınların bir araya gelebileceği bir mekan oluşturdu. İki hafta önce kapılarını açan “Kadınlar Kıraathanesi”, kısa sürede bölgedeki kadınların ilgi odağı olmayı başardı.

KADINLARIN SOSYAL ALANI

Evde zaman geçirmekten sıkılan kadınlar, kıraathanede hem sosyalleşiyor hem de çeşitli etkinlikler gerçekleştiriyor. Okey, tabu gibi oyunların yanı sıra el işi, kitap okuma, sohbet ve gün organizasyonları yapılıyor. Bazı kadınlar, çocuklarını da getirerek burada keyifli vakit geçiriyor. “Kadınlarla her türlü aktiviteyi yapıyoruz” diyen Yasemin Anzerlioğlu Aymelek, bu fikri birkaç yıl önce düşündüklerini ve bunun bu yıla nasip olduğunu belirtiyor. Amacının, kafelerden sıkılan kadınların bir arada vakit geçirebileceği sıcak bir ortam oluşturmak olduğunu ifade ediyor.

Kıraathaneye gelen kadınlar ise böyle bir mekanın Zile’de ilk kez açıldığını vurguluyor. “Kahvemizi içip oyun oynuyoruz, sohbet ediyoruz. Uzak yerlerden gelenler bile var. Bu imkan bizi mutlu etti” şeklindeki sözleriyle düşüncelerini aktarıyorlar. Bu yeni oluşum, bölgedeki kadınların sosyal yaşantısını canlandırırken, aynı zamanda toplumsal etkileşimi de artırıyor.