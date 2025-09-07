Kadınlar, İsrail’i Protesto Etti

KADINLAR GAZZE’DEKİ SALDIRILARI PROTESTO ETTİ

İzmir’in Foça ilçesinde bir grup kadın, Gazze’de devam eden İsrail saldırılarını protesto etti. Foça Barış Kadınları tarafından organize edilen eyleme, inisiyatif üyeleri, Foçalı kadınlar ve yerli turistler katılım gösterdi. Reha Midilli Sevgi Caddesi’nde bir araya gelen kadınlar; “Gazze’de Soykırıma Son”, “Kadınlar Barış İstiyor”, “İsrail’i Durdurun”, “Sessiz Kalmak Suça Ortak Olmaktır”, “Savaşın Kazananı Olmaz”, “Barış İstiyoruz”, “Savaşa Hayır”, “Soykırıma ve İşgale Direnen Filistinli Kadınların Yanındayız”, “Çocuklar Açlıktan Ölüyor”, “Gazze’ye Ambargoyu Kaldırın” ifadeleri yer alan dövizlerle Nihat Dirim Barış ve Demokrasi Meydanı’na yürüdü. Protesto, Filistin şarkıları eşliğinde alkışlarla sona erdi.

Foça Barış Kadınları adına açıklama yapan Canan Gedik, İsrail’in son iki yılda Gazze’de sürdürdüğü baskıların insanlığa aykırı olduğunu belirtti. Gedik, “İsrail, 2 yıldan bu yana Filistin’de bir zulüm sürdürüyor. Saldırılar insanlığa aykırı. Çocuklar, kadınlar başta olmak üzere bu saldırılardan bütün ulus etkileniyor. Bu yetmezmiş gibi korkunç bir ambargo altındalar. 2 yıldır süren ambargo nedeniyle yiyecek, ilaç ve temel insan ihtiyaçları ulaşamıyor. Yerlerinden yurtlarından edildiler. Binlerce insan hayatını kaybetti. Biz İsrail’i protesto etmenin yanı sıra, bu saldırganlığın artık son bulmasını istiyoruz. İsrail’e her alanda ambargo uygulanmasını istiyoruz. Özellikle insani bir hak olan, yaşam hakkının sürdürülebilmesi için, su, temel gıda maddeleri ve ilaç başta olmak üzere yardımların Filistin’e ulaşmasını istiyoruz” açıklamasında bulundu.