Kadınlar Kavga Etti, Güvenlik Kamerası Kayıtları

OLAYIN KAYNAĞI VE ARKA PLANI

Konya’nın Altınekin ilçesinde, aynı sokakta yaşayan ve aralarında uzun yıllardır süren bir husumet bulunduğu belirtilen kadınlar arasında büyük bir kavga yaşandı. Olay, Altınekin ilçesinin Sarnıç Mahallesi’nde geçtiğimiz günlerde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı kadınlar arasında tartışma patlak verdi.

KAVGANIN SEYİRCİLERİNİ ŞAŞIRTMASI

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine H.S. isimli kadın, E.S.’ye saldırdı. Kavganın seslerini duyan bir kişi, evinin camından atlayarak müdahale etmeye çalıştı. Saniye saniye güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, bir kadının diğer kadınların yanına gelerek kavga etmeye başladığı görülüyor. Araya girenlerin, kavga eden kadını uzaklaştırma çabaları ve sesleri duyan bir kişinin olay yerine koşması dikkat çekiyor.

MÜDAHALE VE SONUÇLAR

Uzun süren kavga, çevrede bulunan vatandaşlar tarafından sonlandırıldı. Olayın ardından tarafların karşılıklı olarak birbirlerinden şikayetçi olmaları sonrasında, jandarma tarafından M.S., Ü.S., İ.S., M.S., H.S. ve E.S.’nin ifadeleri alındı. Edinilen bilgilere göre, ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldıkları öğrenildi.