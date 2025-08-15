Haberler

Kadınlar Kenevir Dokuma Geleneğini Yaşatıyor

KADINLARIN EMEĞİYLE YAŞAYAN GELENEK

Samsun’da kenevir dokuma geleneği, kadınların çabalarıyla günümüze taşınıyor. Samsun Büyükşehir Belediyesi’nin Kenevir ve İpek Dokuma Atölyesi, kadınların istihdamına katkıda bulunurken kenevir tekstilini de uluslararası arenada tanıtma görevini üstleniyor.

KENEVİRİN KATMA DEĞERİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2019 yılında kenevir ekim merkezi olarak ilan ettiği Vezirköprü’de yetiştirilen kenevirler, belediyenin İlkadım ilçesindeki atölyede katma değerli ürünler haline getiriliyor. Atölyede ceket, gömlek, elbise, pantolon, ev tekstili ve çanta gibi çeşitli ürünler üretiliyor. Bu ürünler yalnızca Türkiye’de değil, yurt dışında da yoğun ilgi görüyor.

Kimyasal katkı içermeyen kenevir kumaşlar, antibakteriyel özellikleriyle dikkat çekiyor. Dört mevsim kullanılabilen bu kumaşlar, geleneksel motiflerle harmanlanarak hazırlanınca özgün bir estetik elde ediliyor.

Keban Festivali Başladı, Etkinlikler Devam Ediyor

Keban ilçesinde 5. Su ve Balık Festivali etkinlikleri başladı. Festival, yerel lezzetleri ve su ürünlerini kutlamak amacıyla gerçekleştiriliyor.
Erzurumspor FK İki Oyuncu Transfer Etti

Erzurumspor FK, Bucaspor'dan genç stoper Emre Erdem ve Altay'dan Şilili kanat oyuncusu Martin Rodriguez'i transfer ederek sezon hazırlıklarına imza töreniyle başladı.

