Kadınlar, Kilimleri Geleceğe Taşıyor

KADINLAR DOKUMACILIĞI YAŞATIYOR

Van’daki kilim atölyelerinde kadınlar, unutulmaya yüz tutan dokumacılık sanatını sürdürerek gelecek nesillere aktarıyor. Halk eğitim merkezi bünyesindeki atölyelerden faydalanan kadınlar, geleneksel motifleri büyük bir özenle işliyor. Van ve Hakkari yöresine ait kilimlerde yer alan 100’den fazla desen, yörenin kültürel zenginliğini gözler önüne seriyor. Bu atölyelerde birçok kadın, unutulmaya yüz tutan bu sanatı yeniden canlandırmak için çalışıyor.

TOPLUM MERKEZİ KURS DESTEKLERİ

İpekyolu ilçesinin Bostaniçi TOKİ Toplum Merkezinde hizmet veren atölyede kilim dokuyan kadınlar, aile bütçelerine katkı sağlarken aynı zamanda unutulmaya yüz tutmuş dokumacılığı da yaşatmaya çalışıyor. Bostaniçi TOKİ Toplum Merkezi Müdürü Zehra Günini, merkezlerinde açılan 14 kurs ile her yaştan bireye hitap ettiklerini belirtiyor. Günini, “14 hocamız ile birlikte herkesin ilgisine göre farklı kurslar sunuyoruz. Giyim üretim teknolojisi, el sanatları, bilgisayar, kuaför, okuma-yazma gibi birçok alanda hizmet vermekteyiz” şeklinde konuştu. Açılan kurslarda yaklaşık 100 kursiyerin yer aldığını vurgulayan Günini, “Kursiyerlerimiz farklı şeyler öğrenerek ufuklarını açıyor. Kadınların ilgisi çok fazla” diyor.

KADINLAR İÇİN BİR TERAPİ ORTAMI

Kursiyerlerin, hocalarının onlarla bir aile gibi ilgilendiğini ifade eden Günini, kadınların burada aldıkları eğitimlerin yanı sıra, bu ortamın bazıları için terapi niteliği taşıdığını belirtiyor. Kadınlar, “Kilim dokumak, dertlerimizi unutuyor, ailemize destek oluyoruz. Hem öğreniyor hem de öğretiyoruz” diyerek deneyimlerini paylaşıyor.

Günini, kadınların özellikle kilim kursuna olan yoğun ilgisini vurguluyor. “Kilim, bizim kültürümüzü yansıtan ve unutulmaya yüz tutmuş bir değer. Biz de bu geleneği yaşatmak istiyoruz” diyor. Vesile Hocanın yılların tecrübesi ile kursiyerlerine kilim dokumayı en güzel şekilde öğrettiğini belirten Günini, bu geleneği tanıtmanın kendilerini mutlu ettiğini aktarıyor.