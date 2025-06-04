Kadınlar Kır Papatyalarını Toplayarak Satıyor

KIR PAPATYALARININ HASADI

Manisa’nın Demirci ilçesinin doğal güzellikleri içerisinde yetişen kır papatyaları, kadınlar tarafından toplandıktan sonra kurutuluyor ve satılıyor. Özellikle ilaç ve kozmetik sanayisinde kullanılan bu papatyalar, ilçe kadınlarına yeni bir gelir kapısı sağlıyor. Demirci’deki kadınlar, bahar aylarında açan papatyaları her yıl toplamak için sabah erken saatlerde yaylalara gidiyor.

PAPATYA TOPLAMA GELENEĞİ

Elek, Yavaşlar, Kışlak, Kuzeyir, Yarbasan, Kılavuzlar ve Yeşildere mahallelerinde, kadınlar sabahları muhtarın traktörüyle papatya hasadı yapmaya gidiyor. Kadınlar, yol boyunca yöresel türküleri seslendirerek bu geleneği sürdürüyor. Mayıs ayı sonunda açmaya başlayan kır papatyalarının hasadı, haziran ayı sonuna kadar devam ediyor. Kadınlar, öğle saatlerine kadar topladıkları papatyaları evlerinin balkonlarına kuruması için yayıyor.

PAPATYALARIN SATIŞI VE GELİRİ

Kurutulan papatyalar, meşrubat ve ilaç sanayisi için ilçeye gelen tüccarlara kilogramı 260 liradan satılıyor. Elek Mahallesi sakinlerinden Rukiye Kireşçi, “Mayıs ayında papatya topluyor. İhtiyacımız kadarını çayını yapmak üzere ayırırız. Kalanını kurutup satarız. Papatyaları başlarından koparıp gövdesini bırakırız ki seneye daha çok olsun diye. Mahallemizdeki kadınlarla birlikte geliriz. Yılda 5 kiloya yakın toplayıp satıyorum. Geçen yıl kilosu 100 liraydı, bu yıl ise 260 liradan satılıyor” şeklinde konuşuyor.