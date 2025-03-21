Kadınlar Kupası’nda Emlak Konut Finale Yükseldi

Emlak Konut, Beşiktaş’ı 91-86 mağlup ederek finale yükseldi. Takımın başantrenörü Murat Alkaş, kulüp tarihinde ilk kez finale kaldıklarını belirtti. Edirne’de gerçekleşen Kadınlar Türkiye Kupası Dörtlü Final ikinci karşılaşmasında Emlak Konut, Beşiktaş BOA karşısında gördüğü üstün performans ile maçı kazanmayı başardı. Emlak Konut, finalde şampiyonluk için Çimsa ÇBK Mersin ile karşılaşacak. Takımın oyuncuları bu başarıyı kutlayarak finale çıkmanın sevincini yaşadı.

İLK FİNAL HEYECANI

Emlak Konut Başantrenörü Murat Alkaş, karşılaşma sonrası yaptığı açıklamada, “Evet öne geçtik, büyük bölümünü de önde geçirdik. Fakat faul problemleri bizi çok bozdu. Maçın sonunda zorlandık ama müthiş karakter koydu oyuncularım bugün. Gerçekten Beşiktaş çok iyi bir takım. Onlara karşı müthiş oynadılar. Kulüp tarihinde ilk defa finale kaldık. Pazar günü burada final oynayacağız, çok mutluyuz. Tüm oyuncularıma teşekkür ediyorum, gerçekten bizim için bu çok değerli. Umarım pazar günü de aynı şekilde sahaya çıkarak, güzel mücadele ederiz. Oradan da kazanarak ayrılırız” dedi.

KUPA HEDEFİ

Emlak Konut oyuncusu Berfin Sertoğlu, maç sonucunun mutluluğunu yaşadıklarını ifade ederek, “Bu maçı kazandığımız için çok mutluyuz. Son periyotta gerçekten biraz zorlandık ama takım olarak bütün karakterimizi sahaya yansıttığımızı düşünüyorum. İnşallah pazar günü olan maçı da kazanacağız. Kupayı gerçekten istiyoruz” şeklinde konuştu.

– EDİRNE