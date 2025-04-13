Kadınlar Kurslarla Ekonomik Özgürlük Kazanıyor

Elazığ’da kadınlar, kendi iş yerlerini açmak veya tekstil sektöründe çalışma fırsatı bulabilmek için çeşitli kurslarda eğitim alıyor. Elazığ Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü, yıl boyunca açtığı birçok kursta yüz binlerce bireye eğitim sunuyor. Tüm talepleri dikkate alarak mahalle mahalle kurslar düzenleyen Halk Eğitim Merkezi, özellikle kadınların yanındaki destekleyici rolünü sürdürüyor. Bu kapsamda devam eden Giyim Üretim Teknolojisi Kursu, kadınlardan büyük ilgi görüyor.

KURSUN FAYDALARI

Kendi iş yerlerine sahip olmak, terzi olmak ya da tekstil sektöründe yer almak isteyen kadınlar, bu kurslarda yoğun emek harcıyor. Hem boş zamanlarını değerlendiren hem de sosyalleşen kadınlar, aile ekonomilerine de katkıda bulunuyor. Kurs hakkında bilgi veren usta öğretici Selma Karahüseyinoğlu, “Öğrencilerimiz kursta temel dikiş teknikleri ve giyimin temeli ile başlıyor. Kursun içeriğini gerektiren elbise, bluz, pantolon gibi ürünleri rahatlıkla dikmeyi öğretiyoruz” diyor. Dikişin tanımı, kullanılan makinelerin parçaları ve dikiş teknikleri hakkında bilgi edinen öğrenciler, bu eğitimle meslek sahibi olma imkanına sahip oluyor.

KADINLAR EKONOMİK ÖZGÜRLÜK KAZANIYOR

Kurslara katılanlar, OSB’de iş bulma şansı elde edebiliyor. Ayrıca ustalık belgesi alarak kendi iş yerlerini açma imkanı buluyorlar. Böylece hem ekonomik özgürlüklerini sağlar hem de aile bütçelerine katkıda bulunabiliyorlar. Usta öğretici Karahüseyinoğlu, kursiyerlerin bir yere ait olmanın, kendilerini değerli hissetmenin ve sosyalleşmenin mutluluğunu yaşadığını vurguluyor. “Bir şeyler üretmenin mutluluğunu yaşıyorlar” diyor.

Kendi iş yerini açmak isteyen kursiyerlerden Elvan Koç, “Teknikleri öğrenmek için kursa geldim. Giyim tasarım alanında kendi modamı oluşturmak istiyorum” şeklinde konuşuyor. Diğer bir kursiyer Gülay Bıyık ise, “Ben dikişi sevdiğim için hobi olarak geliyorum. Diktikten sonra mutlu oluyor ve aile bütçesine katkıda bulunuyorum. Arkadaşlarımla burada sosyalleşiyoruz. Çok güzel bir ortam” ifadesini kullanıyor. Dikiş yapmanın fazlasıyla keyif verdiğini belirten Bıyık, “Ürettikçe de mutlu oluyorsun. Başarabiliyorsun ve becerebiliyorsun, o da ayrı bir zevk” diyor.