Kadınlar, Kutludüğün Ekmeğini Sürdürüyor

KUTLUDÜĞÜN EKMEĞİ 600 YILLIK GELENEĞİ YAŞATIYOR

Kadınların el emeğiyle üretilen ve 2021 yılında tescillenen 600 yıllık ekşi mayalı Kutludüğün ekmeği, Mamak’ta yaşamaya devam ediyor. Mamak Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi (MAKKOP) tarafından kurulan kooperatif, kadınların istihdam edilmesi ve kültürel mirasın korunmasını hedefliyor. Ekmek, ekşi maya ile hazırlanıyor ve Ankara’da 60 liradan satılıyor.

MAKKOP sorumlu şefi ve 3 çocuk annesi Emine Ediz, Kutludüğün’deki fırında hem ekşi mayalı hem de sütlü ekmek ürettiklerini belirtiyor. Ediz, “Ekmeğimizin 600 yıllık bir geçmişi var. Odun ateşinde pişiriyoruz ve ekşi maya kullanıyoruz. Tamamen doğal malzemeler mevcut. Biz bu ekmekle büyüdük. Ekmeğimizi meclise kadar gönderiyoruz. Ayrıca fırınlarımız ve satış yerlerimiz bulunuyor. Vatandaş istediği zaman buradan ekmek alabiliyor,” diyor. Ekmekte yalnızca un, su, tuz ve ekşi maya kullanılıyor, katkı maddesi yer almıyor.

İSRAFI ÖNLÜYORLAR

Ediz, fırında ziyan olan ekmek olmadığını vurguluyor. “Ekmekleri geri dönüşüm için kesiyoruz ve tepsilere koyarak tekrar fırınlıyoruz. Böylece çorbalarda kullanılacak şekilde satış yapıyoruz,” ifadelerini kullanıyor.

KADININ GÜCÜ

Kutludüğün’deki fırında toplam 10 kişinin çalıştığını belirten Ediz, kadın olarak çalışmanın gurur verici olduğunu ifade ediyor. “Biz burada 4 kişi üretimden sorumluyuz. Bir arkadaşımız sipariş alırken, diğeri siparişleri dağıtıyor. Kadın olarak çalışmak, kendi ayakları üzerinde durmanın mutluluğunu getiriyor. Evde oturduğumuzda hiçbir iş yapamıyoruz. Kadının başaramayacağı şey yoktur,” diyerek, ekmek taşımak ve odun taşımak gibi işler artık onlar için sıradan bir günlük iş haline geldiğini dile getiriyor.