Kadınlar Menopoz Döneminde Beslenmeyi Gözlemlemeli

KADINLARDA PERİMENOPOZ VE MENOPAUZ SÜRECİ

Dünya nüfusunun yarısını oluşturan kadınlar, hayatlarının belli bir döneminde perimenopoz ve menopoz durumunu yaşıyor. Genellikle 45-55 yaş arasındaki kadınların etkilendiği bu süreçte belirtiler, çoğu zaman yaşam kalitesini ciddi şekilde bozabiliyor. Beslenme düzeninde yapılacak birkaç değişiklik, bu belirtileri hafifletmeye yardımcı olabiliyor mu? Perimenopoz ve menopoz belirtilerinin çoğu yönetilmesi zor semptomlar sunuyor.

BESİNLERİN SEMPTOMLAR ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Perimenopoz, menopoza kademeli geçiş olarak tanımlanıyor. En yaygın etkiler arasında çoğu kişinin korkulu rüyası olan ateş basmaları, gece terlemeleri ve beyin sisi yer alıyor. Her bireyin yaşadığı süreç farklılık gösterebiliyor. Birleşik Krallık’ta yaklaşık 13 milyon kişinin, yani kadın nüfusunun üçte birinin perimenopoz döneminde olduğu ya da menopoza girdiği tahmin ediliyor. Bu süreçte, östrojen seviyelerinin azalmasıyla birlikte adet döngüsü sona ererken, 34 farklı semptom daha tanımlanmış durumda. Bu belirtiler arasında uyku sorunları, kaygı bozukluğu, baş ağrıları ve ciltte kaşıntı gibi pek çok durum yer alıyor.

Fawcett Society tarafından yapılan bir ankete göre, kadınların yüzde 44’ü üç veya daha fazla ciddi semptom yaşıyor ve yüzde 77’si en az bir belirtinin “çok zorlayıcı” olduğunu ifade ediyor. The Menopause Charity (Menopoz Yardım Kuruluşu) CEO’su Jenny Haskey, “Hangi belirtilerin var olduğunu bilmek, menopoz sürecini daha kolay yönetilebilir hale getirebilir.” diyor. Haskey, kadınları korkutmamak için ihtiyaç duydukları bilgiyi sunmanın önemine dikkat çekiyor.

Diyetisyen Dr. Linia Patel, perimenopoz ve menopoz dönemindeki beslenme önerilerinin temel olarak aynı olduğunu söylüyor: “Sağlıklı olmanın temel ilkeleri değişmiyor. Ancak yaşanan belirtiler bireysel olarak farklılık gösterdiği için kişisel değişkenler devreye girebiliyor.” Haskey, besinlerin semptomları nasıl etkilediğini gözlemlemenin önemli olduğunu belirtirken, “Bu, belli gıdaları tamamen hayatınızdan çıkarmanız gerektiği anlamına gelmez. Ama nasıl hissettiğinizi gözlemlemek önemlidir.” diyor. Örneğin, uykusuzluk yaşıyorsanız kafein alımını azaltmak faydalı olabilir.

Alkol tüketiminin belirtileri kötüleştirebileceğini vurgulayan Dr. Patel, “Alkol, birçok belirtiyi etkileyebilir.” ifadesini kullanıyor. Ayrıca, karmaşık karbonhidratların eksikliğinin baş ağrısı gibi belirtilere neden olabileceğini belirtiyor. Bu gıdalar, lif ve protein de içerdiği için kan şekeri düzeylerini dengelemeye yardımcı oluyor.

İZOFİLAVONLAR VE FİTOÖSTROJENLERİN ETKİLERİ

Kompleks karbonhidratlar, düzenli tüketildiğinde östrojen benzeri etkiler gösterebilen fitoöstrojenler de içeriyor. Araştırmalar, soya ürünlerinde bulunan izoflavonların menopoz semptomları üzerinde olumlu etkiler yarattığını gösteriyor. Örneğin, Kuzey Amerikalı kadınların yüzde 85’i ateş basması yaşarken, Japon kadınlarda bu oran yalnızca yüzde 25. Bunun, Uzakdoğu diyetlerinin Batılı diyetlere göre daha fazla izoflavon içermesinden kaynaklandığı düşünülüyor.

Bir çalışmada, keten tohumunda bulunan lignan adlı başka bir fitoöstrojen türünün, günde 40 gram tüketilmesinin hem ateş basmalarını hem de vajinal kuruluğu hafifletebildiği öne sürülüyor. Ancak Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi, mevcut kanıtların sağlık iddialarında kesinlik taşımadığını bildiriyor. Britanya Beslenme Vakfı, bitkisel takviyelerin güvenliği ve etkinliği konusunda daha fazla çalışmaya ihtiyaç olduğunu vurguluyor.

KALP SAĞLIĞI VE DENGELİ BESLENME

Menopoz dönemindeki kadınlar, kalp-damar hastalıkları açısından da daha yüksek risk altında bulunuyor. Dr. Patel, östrojenin kalp sağlığını koruduğunu ve menopozla birlikte bu korumanın kaybının öneminin son zamanlarda anlaşıldığını belirtiyor. Düşük östrojen seviyeleri, kolesterol değerlerinde değişikliklere yol açabiliyor; bu da kalp hastalığı riskini artırabiliyor.

Kalp dostu beslenme düzeni benimsemek, sağlıklı yağlar ile lif alımını artırmak ve işlenmiş gıdaları sınırlamak önem taşıyor. Dr. Patel, “İyi dengelenmiş bir beslenme düzeni benimsemenin ve sıvı kaybından kaçınmanın, menopoz döneminde önemli faktörler olduğu konusunda hemfikiriz.” diyor. Haskey, Akdeniz tipi beslenmeyi öneriyor ve süt ürünlerinin de makul miktarda tüketildiğini söylüyor.

YAŞAM TARZINDA DEĞİŞİKLİKLERİN ÖNEMİ

Dr. Patel, menopoz başladığında yaşam tarzında değişiklikler yapmanın faydalı olacağını ifade ediyor: “İyi beslenmeye başlamak, hareket etmeyi alışkanlık haline getirmek ve stresi yönetmeyi öğrenmek için asla erken değil.” Dr. Patel’e göre, kendi bedenini tanımak sürecin önemli bir parçası. “Kendiniz için neyin ‘normal’ olduğunu bilirseniz, değişiklikleri daha kolay fark edebilirsiniz.” ifadesini kullanıyor.

Kadınların menopoz sürecini daha kolay hale getirebilmesi için belirtilere dikkat etmesi, rahatlatıcı anlar yaratması ve bedenlerindeki değişimlere odaklanması gerektiği söyleniyor. Ayda bir kez, bedenlerindeki değişimleri değerlendirmek için zaman ayırmalarının önemli olduğu vurgulanıyor. Bu tür bir yaklaşım, bireysel sağlık yönetimi desteklemek için kritik öneme sahip.