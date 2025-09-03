Kadınlar Ölmemeli, Adalet Sağlanmalı

HİRANUR AYGAR’IN ANNESİ ADALET BEKLİYOR

Mersin’in Toroslar ilçesinde 31 Ağustos’ta park halindeki bir otomobilde öldürülen 16 yaşındaki Hiranur Aygar’ın annesi, adalet istedi. Acılı anne, “Kadınlar ölmesin, kimse ölmesin, öldürenler en yüksek cezayı alsın” diyerek duygularını dile getirdi. Hiranur’un annesini ziyaret eden CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, İstanbul Sözleşmesi’nin yeniden hayata geçirilmesi ve ceza artışları için mücadele ettiklerini belirtti. Hiranur’un evinin önünde kurulan taziye çadırında buluşan milletvekili ve kadın kolları üyeleri, Gülten Tan’a destek verdiler.

KADIN CİNAYETLERİNE DİKKAT ÇEKİLDİ

Milletvekili Kış, “Büyük bir acı yaşıyorsunuz. Sizin acınızı paylaşmaya geldik. Kadın cinayetleri dün de vardı, bugün de var. Yarın olmaması adına genç kızlarımızın bu şekilde hunharca öldürülmemesi için Meclis’te büyük bir mücadele veriyoruz. Ancak yasalarımız çok caydırıcı değil, bu nedenle caniler cesaret kazanabiliyor” dedi. Kış ayrıca, İstanbul Sözleşmesi’nin geri getirilmesi için çeşitli öneriler sunarak, “Bir an evvel hayata geçmesi lazım. Cezalar artmadıkça, caydırıcılık sağlanmadıkça maalesef bunları yaşamaya devam edeceğiz” ifadesini kullandı.

ANNEDEN YÜREK YAKAN SÖZLER

Anne Gülten Tan, “Kadınlar ölmesin, kimse ölmesin. Öldürenler de en ağır cezayı alsınlar. Bunu istiyorum. Çocuğumun kanı yerde kalmasın. Ne deyim, canım yanıyor” diyerek acısını paylaştı.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı, Hiranur Aygar’ın öldürülmesine ilişkin soruşturmasını sürdürüyor. Olay günü gözaltına alınan cinayet zanlısı Hüseyin Arda Ş. ile yanındaki N.Ç. ve M.Z., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Yapılan araştırmalarda, zanlıların Hiranur’u öldürdükten sonra önce otluk bir alana, sonra da gece yarısı hastaneye götürdükleri tespit edildi.