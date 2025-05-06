Kadınlar Tavla Turnuvası Başladı

KADINLARA ÖZEL TAVLA TURNUVASI BAŞLADI

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde gerçekleştirilen kadınlara özel tavla turnuvası, renkli anlara sahne oluyor ve yaklaşık 80 kadın, bir ay sürecek olan mücadeleye start veriyor. Süleymanpaşa’da kadınlar tavla başında bir araya geldi. Tekirdağ Tavla Kulübü’nün düzenlediği ve sadece kadınların katılımına açık olan bu turnuvada, toplamda 83 kadın yarışmacı mücadele veriyor. Turnuva süresince farklı kadın oyuncular her gün eşleşerek yarışıyor ve heyecan giderek artıyor.

ALTIN ÖDÜLLÜ HEYECAN

Tekirdağ Tavla Kulübü Başkanı Bülent Yorulmaz, turnuva hakkında yaptığı açıklamada, “Heyecanlıyız. Türkiye’de daha önce İstanbul’da 66 kadın oyuncu ile bir turnuva düzenlenmişti. Biz, Tekirdağ’da bu sayının üzerine çıkmayı hedefledik. Tekirdağ’da daha önce yapılmayan bir organizasyonu hayata geçirdik ve 83 kadın oyuncuyu bir araya getirdik. Bugün 16 kadın turnuvada mücadele edecek. Turnuva sadece kadınlara özel. İlk üçe çeşitli ödüllerimiz var. Altın ödülleri verilecek. Bu bizim 9’uncu kadın turnuvamız ama toplamda 55 turnuvayı tamamladık. Uluslararası turnuva da yapacağız. Bu turnuva bir ay boyunca devam edecek.” şeklinde bilgi verdi.

İLK DENEYİM

Turnuvaya katılan Kamuran Araç, bu tür bir organizasyona ilk kez katıldığını belirterek, “Tavlayı burada öğrendim sayılır. Bu benim için hem eğlenceli hem de heyecan verici bir deneyim. Umarım güzel geçer.” ifadelerini kullandı. Tekirdağ’daki bu özel tavla turnuvası, katılan kadınların heyecan ve eğlence dolu anlar yaşamasına olanak sağlıyor.