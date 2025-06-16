Kadınlar Tuvaletinde Gizlice Görüntü Çeken Yakalandı

OLAYIN GEÇTİĞİ YER VE ZAMAN

Kartal’daki bir alışveriş merkezinde, kadınların özel alanında gerçekleşen bir olayda, tuvalete izinsiz girerek kadınların uygunsuz görüntülerini çekmeye çalışan bir şahıs, suçüstü yakalandı. Olay, geçtiğimiz gün meydana geldi.

KADIN GÖREVLERİNİ YERİNE GETİRDİ

İddiaya göre, bir kadın tuvalete girdiğinde, içeride bir erkeğin gizlice görüntü çekmeye çalıştığını fark etti. Bu durum karşısında panik yapmayan kadın, durumu hemen video kaydına aldı ve güvenlik görevlilerinden yardım istedi. Kadının ve güvenlik görevlisinin etkili müdahalesi sayesinde şahıs yakalandı.

POLİS MÜDAHALESİ VE SORUŞTURMA

Olay yerinde polis ekipleri de çağrıldı. Suçüstü yakalanan şahsın, telefonundaki görüntüleri açmamak için uzun süre mücadele ettiği gözlemlendi. “Doğru, çektim, siliyorum” diyerek müdahaleye itiraz eden şahsın, “tuvalete yanlışlıkla girdim” şeklindeki savunması dikkat çekti. Şüpheli, polis ekiplerine teslim edilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.