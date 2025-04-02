Kadınlar Vapurda Kavgaya Tutuldu

BÜYÜKADA-KADIKÖY SEFERİNDE KAVGALI ANLAR

Geçtiğimiz günlerde Büyükada-Kadıköy seferi yapan bir vapurda, iki kadın arasında beklenmedik bir kavga patlak verdi. O anlar, bir yolcu tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olayın detaylarına göre, vapurda seyahat eden iki kadın yolcu, henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede büyüyerek fiziksel bir kavgaya dönüştü. Olayı gören diğer yolcular, kadınların kavgasını ayırmak için müdahale etti.

Tartışma sırasında, küfürlerin havada uçuştuğu görüldü. Kavga, diğer yolcuların araya girmesiyle sona erdi. Bu olay, cep telefonuyla kaydedilerek sosyal medyada paylaşıldı.

Özetle, yaşanan bu anlar, vapur yolculuğu sırasında yaşanan bir kaos anı olarak dikkat çekti.