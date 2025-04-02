Haberler

Kadınlar Vapurda Kavgaya Tutuldu

BÜYÜKADA-KADIKÖY SEFERİNDE KAVGALI ANLAR

Geçtiğimiz günlerde Büyükada-Kadıköy seferi yapan bir vapurda, iki kadın arasında beklenmedik bir kavga patlak verdi. O anlar, bir yolcu tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olayın detaylarına göre, vapurda seyahat eden iki kadın yolcu, henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede büyüyerek fiziksel bir kavgaya dönüştü. Olayı gören diğer yolcular, kadınların kavgasını ayırmak için müdahale etti.

Tartışma sırasında, küfürlerin havada uçuştuğu görüldü. Kavga, diğer yolcuların araya girmesiyle sona erdi. Bu olay, cep telefonuyla kaydedilerek sosyal medyada paylaşıldı.

Özetle, yaşanan bu anlar, vapur yolculuğu sırasında yaşanan bir kaos anı olarak dikkat çekti.

ÖNEMLİ

Haberler

JASAT Ekipleri Batman’da Firariyi Yakaladı

Batman'da bilişim dolandırıcılığı nedeniyle 19 yıl hapis cezası bulunan M.Y., 2 yıl süren arama sonucunda JASAT ekipleri tarafından yakalandı ve tutuklandı.
Haberler

Karşıyaka, Darüşşafaka Maçında Yükselmeyi Hedefliyor

Basketbol Süper Ligi'nde 11 haftalık mağlubiyet serisinin ardından Karşıyaka, Darüşşafaka'yı yenerek düşme hattından uzaklaşmayı amaçlıyor. Takım, finansal zorluklara rağmen önemli transferlerle güçlendi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.