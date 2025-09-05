Haberler

Kadınlara Meslek Edindirme İmkanı Sağlıyor

KADINLARA MESLEK EDİNDİRME İMKANI SUNULUYOR

Fatih Belediyesi tarafından hayata geçirilen Gastro Sanat Merkezi projesi, kadınlara meslek edinme ve üretim yapma fırsatı sunuyor. Çanta yapımından pide atölyelerine kadar çeşitli alanlarda düzenlenen kurslarda, katılımcılar el becerilerini geliştiriyor ve üretim sürecini doğrudan deneyimliyor.

KADINLARIN GAYRETİ KIYMETLİ

Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, merkezin kadınlara sağladığı katkıya vurgu yaparak, “Sanat, lezzet ve emeğin bir arada olduğu bu merkezde kadınlarımızın ortaya koyduğu gayret bizler için çok kıymetli. Burada yalnızca el becerileri gelişmiyor, aynı zamanda dostluklar kuruluyor, özgüvenler artıyor. Biz de bu sürecin bir parçası olmaktan mutluluk duyuyoruz” şeklinde konuştu.

EĞİTİM PROGRAMINA BAŞVURULAR DEVAM EDİYOR

Kadınların sosyal hayata katılımını arttıran GastroSanat eğitimlerine kayıt işlemleri devam ediyor. Programa katılmak isteyenler, belirlenen web adresinden kayıt başvurularını yapabiliyor.

