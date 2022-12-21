Kadınlara üniversite yasağı

Amerika Birleşik Devletleri’nin Afganistan’dan çekilmesi sonrası başa geçen Taliban, kadınların üniversiteye gitmesini yasakladı.

Taliban tarafından üniversitelere gönderilen tebligatta, kız öğrencilerin eğitimlerinin askıya alındığı bildirildi. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, “İslam’ın ruhuna aykırı bir karar. Bu yasağın dinde yeri yok” ifadeleriyle karara tepki gösterdi. ABD’den de “Bu kabul edilemez duruşun Taliban için önemli sonuçları olacak” açıklaması geldi.

Taliban yönetimi, ikinci bir duyuruya kadar üniversitelerde kız öğrencilerin eğitimine ara verilmesini istedi.

Taliban Geçici Hükümetinin Yüksek Öğretim Bakanlığı Sözcüsü Hafız Ziya Haşimi’nin AA muhabirine yaptığı açıklamaya göre, ülkedeki tüm kamu ve özel üniversitelere genç kızların eğitimiyle ilgili talimat gönderildi.

Talimatta, Bakanlar Kurulu kararı ile kız öğrencilerin üniversitelerdeki eğitimlerinin ikinci bir duyuruya kadar askıya alındığı bildirildi.

SÖZCÜ KALIN’DAN TEPKİ

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Taliban yönetiminin aldığı yasak kararına tepki gösterdi.

Kalın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “İslam’ın ruhuna aykırı bir karar. Bu yasağın dinde yeri yok” dedi.

ABD: TALİBAN İÇİN SONUÇLARI OLACAK

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Afganistan’da Taliban’ın ikinci bir duyuruya kadar üniversitelerde kız öğrencilerin eğitimini askıya almasının kabul edilemez olduğunu ve ABD’nin buna yaptırımlarla karşılık vereceğini söyledi.

Price, “Eğitim, uluslararası düzeyde tanınan bir insan hakkıdır ve Afganistan’ın ekonomik büyümesi ve istikrarı için esastır. Bu kabul edilemez duruşun Taliban için önemli sonuçları olacak.” diye konuştu.

Taliban’a bu karar nedeniyle hesap soracaklarını belirten Price, “Taliban’ın bazı üst düzey üyeleri halihazırda belirli önlemlere tabidir. Bir örgüt olarak Taliban belirli önlemlere tabidir. Ve Taliban’ı bugünkü duyurudan sorumlu tutmak için daha neler yapabileceğimize bakacağız.” dedi.

ORTAOKUL VE LİSE KADEMESİNDE DE YASAKLANMIŞTI

Geçen yıl 15 Ağustos’ta Afganistan yönetimine gelen Taliban, ilkokul ve üniversitelerde kız öğrencilerin eğitim almasına izin vermişti.

Taliban, üniversitelerde genç kız ve erkeklerin ders günlerini ayırmıştı. Kızlar kendi günlerinde eğitimlerine devam edebiliyordu.

Kızların orta ve lise kademelerindeki eğitimlerine devam etmesine ise izin verilmemişti.

Taliban yetkilileri kız okullarının “İslami çerçevede” yeniden düzenlenip yakın zamanda açılacağını duyurmasına rağmen okullar açılmamıştı.