Kadınlara Yönelik Destek Projesi Başlatıldı

DEPREM SONRASI DESTEK PROJESİ

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, deprem felaketinden etkilenen ve bu süreçte ciddi göç dalgaları yaşayan illerdeki kadınlar ile kız çocuklarına destek sunmayı hedeflediklerini açıkladı. Şiddet riski altında olan ya da şiddete maruz kalan bireylerin kendilerini yalnız hissetmemeleri için çalışmalar yapacaklarını belirten Göktaş, bu konunun önemine vurgu yaptı. Bakan, Ankara’da düzenlenen “Türkiye’de Depremlerden Etkilenen Kadınlara ve Kız Çocuklarına Yönelik Şiddete Karşı Önleyici ve Koruyucu Hizmetlerin Yeniden Yapılandırılması ve Güçlendirilmesi Projesi” etkinliğine katıldı. Göktaş, burada yaptığı konuşmada, 6 Şubat 2023 tarihinde gerçekleşen Kahramanmaraş merkezli depremlerin büyük acılar yaşattığını anımsatarak, bu felaketin kadınları ve kız çocuklarını daha çok etkilediğini ifade etti.

KADIN KONUKEVLERİ VE HİZMETLER

Proje ile kadınlara ve kız çocuklarına yeni başlangıç fırsatları sunulacağına dikkat çeken Göktaş, “Yapacağımız yeni kadın konukevleri ve yeniden yapılandıracağımız hizmetlerimizle şiddetle mücadelemizi daha güçlü bir hale getireceğiz.” dedi. Göktaş, “Bugün kadınların, ‘artık yalnız değilim’ diyebildiğini” belirterek, projelerinin dört temel ayağının bulunduğunu ifade etti. Bu ilk ayak, Adıyaman, Hatay, İstanbul ve Kocaeli’nde 4 yeni kadın konukevi inşa etmekten oluşuyor. İkinci ayak ise mevcut 9 kadın konukevi ve 6 Şiddet Önleme ve İzleme Merkezinin bakım ve onarımını sağlamak olarak belirlendi.

EĞİTİM PROGRAMLARI

Göktaş, projenin üçüncü ayağında, şiddetle mücadele alanında çalışan personelin sunduğu hizmetin kalitesini artırmak için kapsamlı eğitim programları düzenleyeceklerini belirtti. Ayrıca, geri bildirimler doğrultusunda şiddet mağduru kadınlara verilen psikolojik desteği güçlendirmek amacıyla ileri düzey terapi eğitimleri yapılacağını vurguladı. “Her coğrafi bölgeden en az 5 olmak üzere 40 personelimizi süpervizör olarak yetiştireceğiz.” açıklamasında bulunan Göktaş, bu eğitimlerin temel danışmanlık becerileri, krizle müdahale ve vaka yönetimi gibi konuları kapsayacağını söyledi. Bakan, kadın çalışmalarını yürüten kuruluşların temsilcileri ve gönüllüleri için, 6284 sayılı Yasa’nın kapsamına yönelik özel eğitimler planladıklarını da ekledi.

KADINLARIN GÜÇLENMESİNE YONELİK ÇALIŞMALAR

Mahinur Özdemir Göktaş, projenin son ayağını, kadınların sosyal ve ekonomik alanlarda güçlenmelerini sağlayacak çalışmaların oluşturduğunu belirtti. Adana, Diyarbakır, Malatya, Hatay ve Gaziantep’te “Beceri Haritalama ve İhtiyaç Analizi” çalışmaları yapacaklarını açıklayan Göktaş, bu çalışma ile kadınların becerilerinin, ihtiyaçlarının ve desteklenebilecek alanlarının tespit edileceğini vurguladı. Göktaş, “Bu çalışmayla her ilin dinamiklerine uygun, yerinde ve etkili çözümler geliştireceğiz.” dedi.

Göktaş, Cumhurbaşkanı’nın “Şiddetin kendisiyle birlikte, şiddeti doğuran tüm sebepleri ortadan kaldırana kadar mücadeleyi etkili bir şekilde sürdüreceğiz.” ifadesini hatırlatarak, bugüne kadar kadını güçlendirme ve kadına yönelik şiddetle mücadele politikalarını başarılı bir şekilde hayata geçirdiklerini dile getirdi. “Şiddete karşı sıfır tolerans” ilkesinin doğrultusunda mücadelelerini sürdüreceklerini ifade eden Göktaş, kadınların kendi potansiyellerini keşfetmelerini teşvik edeceklerini söyledi.