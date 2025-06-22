Kadınlara Yönelik Meslek Edinimi Kursları

KURS PROGRAMLARI VE SUNDUĞU FIRSATLAR

Pendik Halk Eğitim Merkezi, kadınlara yönelik düzenlediği SPA, cilt bakımı ve kalıcı makyaj kurslarıyla sosyal bir ortam sağlıyor ve meslek kazandırıyor. Kursiyerler, aldıkları eğitimlerle usta öğretici olma ve kendi iş yerlerini açma fırsatı buluyor. Merkezin eğitim programları, kadınların meslek edinmesine katkıda bulunarak dikkat çekiyor. SPA, cilt bakımı ve kalıcı makyaj gibi alanlarda verilen kurslar, hem teorik hem de uygulamalı eğitimlerle katılımcıların profesyonel bilgi ve beceriler edinmesini sağlıyor.

EĞİTİMİN ÖNEMİ VE TALİP SAYISINDAKİ ARTIŞ

Pendik Halk Eğitim Merkezi Güzellik Hizmetleri Öğretmeni Rukiye Aydın, bu eğitimlere olan ilginin sürekli arttığını belirtiyor. Aydın, “Toplumumuzda SPA, cilt bakımı ve kalıcı makyaj alanlarına büyük talep var. Kurslarımızda aromaterapi, meridyen ve akupunktur noktaları gibi tamamlayıcı eğitimler de veriyoruz. Bu sayede kursiyerlerimiz oldukça donanımlı hale geliyor” diyor. Ayrıca, Halk Eğitim Merkezi’nden alınan belgelerle kursiyerlerin belirli saatlik modülleri tamamladıktan sonra usta öğretici olabileceğini ve kendi iş yerlerini açabileceğini vurguluyor. Aydın, “Bazı öğrencilerimiz başlangıçta hobi amacıyla geliyor ama eğitim sürecinde meslek sahibi oluyorlar. Bu dönüşüme tanıklık etmek bizler için gurur verici” şeklinde konuşuyor.

KURSİYERLERİN DENEYİMLERİ VE HEDEFLERİ

Kursiyerlerden Hatice Pire, burada sosyalleşme fırsatı bulduklarını ve meslek öğrendiklerini ifade ediyor. Pire, “Masajın tüm tekniklerini öğrendik. Profesyonel eğitimler aldık ve çok mutluyuz” diyor. Yaren Bıyıklı ise eğitimin ardından kendi iş yerini açmayı hedeflediğini belirtiyor. Eğitime hobi olarak başlayan Sakine Kurnalı, sürecini ise şöyle anlatıyor: “Evde sıkılıyordum. Sosyalleşmek için geldim ama meslek sahibi oldum. Bu benim için çok kıymetli.” Naile Tecimen, birçok masaj tekniği öğrendiğini ve öğrendiklerini mevcut iş yerinde uyguladığını ifade ediyor. Eğitim sürecinde uzmanlaşarak iş yeri açma belgesi alan kursiyerlerden Şirin Meşe ise, “Normal bir başlangıç yaptım ama şimdi uzman oldum. Kendi iş yerimi açacağım. Hocamıza ve Pendik Halk Eğitim Müdürlüğü’ne çok teşekkür ediyorum” diyor.