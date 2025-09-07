Kadınları KADES Hakkında Bilgilendiriyorlar

ŞİDDETİ ÖNLEME PROJESİ

Ardahan’da kadın ve çocuklara yönelik şiddeti önlemek için yürütülen projede jandarma ekipleri, köylerde tanıştıkları kadınlara KADES uygulaması konusunda bilgi veriyor. Ardahan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, köylerde ev ev gezerek önemli bilgilendirmeler yapıyor.

KADES UYGULAMASI TANITILIYOR

Jandarma ekipleri, köydeki ev hanımlarına Kadın Destek Uygulaması (KADES) hakkında bilgi sundu ve bu uygulama kadınların cep telefonlarına indirildi. Kadınlara, acil bir durumla karşılaştıklarında konum bilgilerini açarak uygulamadaki ‘Acil Destek’ butonuna tıklayarak ihbarda bulunabilecekleri öğretildi. KADES ile şiddete maruz kalan kadınların ihbarları üzerine polis ya da kolluk kuvvetlerinin olay yerine hızla ulaşması hedefleniyor.