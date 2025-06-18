Kadınların Emeğiyle Yapılan Tiyatro Oyunu

OYUNUN TANITIMI

Kadın emeğiyle hazırlanmış ve bağımsızlık mücadelesine kadın perspektifinden yaklaşan ‘Vatan Sevgisi’ isimli tiyatro oyunu, 18 Haziran’da Konya Mevlana Kültür Merkezi’nde sanatseverlerle bir araya gelecek. Gösterim yalnızca kadın izleyicilere özel ve ücretsiz olarak gerçekleştirilecek. Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı’nın (TÜRGEV) kültür-sanat girişimi Güzel İşler Fabrikası (GİF) tarafından hazırlanan oyunun sahne alacağı tarih 18 Haziran Çarşamba ve saat 19.00’dır.

KADIN SANATÇILARIN EMEĞİ

Aylar süren hazırlık sürecinde, oyunun senaryosu, rejisi, sahne tasarımı ve oyunculukları dahil olmak üzere tüm aşamalar kadın sanatçılar tarafından üstlenildi. Kostüm ve dekor tasarımlarıyla teknik uygulamalar da kadın emeğiyle şekillendi. Bu süreçle birlikte, yalnızca anlatımı değil, arkasındaki üretimiyle de anlamı olan bir sahne eseri ortaya çıktı.

TÜRGEV’DEN AÇIKLAMA

TÜRGEV yetkilileri projeye dair şu açıklamayı yaptı: “Kadınların duygu, düşünce ve değerlerini özgürce ifade edebilecekleri sanatsal alanlar oluşturmak bizim için çok kıymetli. ‘Vatan Sevgisi’, kadın emeğiyle hayata geçirilmiş, toplumsal hafızaya dokunan bir sahne çalışmasıdır.”

Tiyatro gösterimi öncesinde ve sonrasında, Mevlana Kültür Merkezi’nin fuaye alanında açılacak sanat sergisinde, Güzel İşler Fabrikası Konya Yerleşkesi’nde çalışan kadın sanatçıların eserleri sanatseverlerle buluşacak. Bu sergide, resim, el işi ve çeşitli sanat dallarındaki özgün çalışmalar, ziyaretçilerin beğenisine sunulacak. Etkinlikle ilgili detaylı bilgilere TÜRGEV’in resmi internet sitesi aracılığıyla ulaşmak mümkün.