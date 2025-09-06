Kadınların Güçlenmesi İçin İşbirliği Sağlanıyor

KADINLARIN GÜÇLENMESİNE DİKKAT ÇEKİLDİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, bir dizi program için kente gelerek Sakarya Büyükşehir Belediyesi’ni ziyaret etti. Burada Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar ve belediye yetkilileri ile görüşen Işıkhan, kentte çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi. Sosyal Gelişim Merkezi’nde düzenlenen “Kadın Girişimciler, Kadın İş İnsanları ve Kadın Dernekleri Temsilcileri ve Kadın Kooperatifleri Temsilcileri Buluşması” programına katılan Işıkhan, kadınların toplumsal meselelerde aktif bir rol oynamalarının önemine vurgu yaptı. Işıkhan, “Kadınların sivil toplum kuruluşlarında, kooperatiflerde, fabrikalarda, atölyelerde veya diğer kurumlarda hem çalışıp hem üretip ülkenin geleceğine katkı sağlamaları, bizleri memnun ediyor.” dedi.

EKOLOJİK SÜREÇLERDE HEDEFİ BELİRLEDİ

Bakan Işıkhan, Sakarya’nın tarihi geçmişine de atıfta bulunarak, “Bu şehir, kurtuluş mücadelesinde kadın ve erkeğiyle destan yazmış bir şehir. Bugün de ekonomide, kalkınmada, kadın girişimciliğinde tarih yazıyor.” diye belirtti. Yüzyıl önceki mücadelelerden yola çıkarak, bu kez yüzyıla yön vermek için mücadele ettiklerini vurgulayan Işıkhan, sürdürülebilir bir ekonomik bağımsızlığa ulaşmanın önemini dile getirdi. “Bu coğrafyada hak ettiğimiz şekilde var olabilmek ve dünyaya huzuru, barışı, adaleti getirebilmek tek bir yoldan geçiyor; o da kendi gücümüzü keşfederek, tam bağımsız bir ekonomiye ve üretim gücüne sahip olmaktan.” ifadesini kullandı.

İSTİHDAMDA KADIN ROLÜ ARTIYOR

Işıkhan, Türkiye’nin genç ve kadın nüfusunun diğer ülkelerle kıyaslandığında oldukça iyi durumda olduğunu belirterek, bu durumun mevcut çalışma ve üretim potansiyelini gösterdiğini vurguladı. İş dünyasının temsilcilerine ve kadın girişimcilere teşekkür eden Işıkhan, Sakarya’nın kadın kooperatifleri ve sivil toplum kuruluşlarıyla birlik ve beraberlik içerisinde gelecekte daha büyük projelere imza atacağını kaydetti. “Saygıdeğer Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, yerli ve milli duruşumuzu güçlendirerek, kadın ve gençlerimiz için yeni ekonomik fırsatlar sunmaya devam edeceğiz.” dedi.

KADIN GİRİŞİMCİLER İÇİN YENİ FIRSATLAR

Işıkhan, kadın kooperatiflerinin dayanışma anlayışıyla ekonomik rekabet şartlarında kadınların daha sağlam bir şekilde var olabilmelerine olanak sağladığını ifade etti. “İş Pozitif” programı ile kamu ve özel sektörün iş birliği içerisinde olmasını sağladıklarını söyleyen Işıkhan, “Bugüne kadar 1 milyon 450 binden fazla kadını iş gücüne kazandırdık.” şeklinde bilgi verdi. Kadınların iş gücüne katılımını artırmak ve sosyal politikaları desteklemek adına çalışmalara devam edeceklerini belirten Işıkhan, gelecekte de kadın girişimcilere büyük destekler sunacaklarını vurguladı.

KADINLARA YENİ DESTEKLER SUNULACAK

Işıkhan, kadın kooperatiflerine ve kadın çalışanlara yönelik hibe ve desteklerin yanı sıra doğum ve bakım hizmetlerine uyumlu çalışma modellerinin geliştirilmesinin hedeflenildiğini aktardı. Kadınların üretimdeki katkısının sürdürülebilirliğini sağlamak için çeşitli teşviklerin sunulacağını belirten Işıkhan, “Kadın emeğini destekleyen her adımda yanınızdayız. Sizlerin üretimi, ülkemizin geleceğini inşa ediyor.” diye konuştu.

Programın sonunda Işıkhan, katılımcılarla birlikte soru-cevap kısmında etkileşimde bulundu. AK Parti Sakarya Milletvekilleri, Büyükşehir Belediye Başkanı, AK Parti İl Başkanı ve birçok kadın girişimci ile iş insanı programda yer aldı.