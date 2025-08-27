“Kadınların Motosiklet Kullanması Serbest”

İRAN’DA KADINLARIN MOTOSİKLET KULLANMA HAKKI ÜZERİNE AÇIKLAMALAR

Kadınların motosiklet sürmesinin yasak olduğu İran’da hükümetten dikkat çeken bir adım geldi. İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Zehra Behruzazer, İran devlet televizyonuna yaptığı açıklamalarda, kabine toplantısının ardından konuya dair değerlendirmelerde bulundu. Behruzazer, “Hükümetin vardığı genel kanaat, bu alanda yeterli yasa ve yönetmeliğe sahip olduğumuz” derken, konuya ilişkin hukuki incelemelerin yapıldığını da sözlerine ekledi.

KADINLARIN YETKİSİ VE TOPLUMDAKİ YERLERİ

İlgili kurumlar arasında bu sorunu hızlı bir şekilde çözmek için ilk koordinasyonların yapıldığını belirten Behruzazer, “Bu, doğal bir haktır. Pilot ve tır şoförü kadınlarımız var. Tarihimizde kadınların at sürdüğünü ve toplu taşıma araçlarını kullandığını biliyoruz. Motosiklet de onlara benzer bir araçtır ve toplumda yeni ortaya çıkan bir ihtiyaçtır. Bu ihtiyacı dikkate almalı ve bunun için çözüm bulmalıyız” şeklinde ifadelerde bulundu.

İran yönetiminin 2022 yılındaki Mahsa Emini protestoları ve son dönemde artan uluslararası baskılar sonrasında “devlet ve halk uzlaşısı” adına toplumsal baskıları azaltma girişiminde bulunduğu gözleniyor. Bu kapsamda, İran Meclisi’nde başörtüsü yasağına ilişkin yasa tasarısının askıya alınması gibi adımlar atıldı. Ayrıca, yaklaşık 14 yıldır ev hapsinde tutulan muhalif siyasetçi Mehdi Kerrubi, 17 Mart’ta hapsinden serbest bırakıldı. İran’daki muhafazakar kesim, “baskıcı” yasaların uygulanması için ısrar ederken, hükümeti elinde tutan reformistler ise halkla uzlaşmayı bozacak girişimlerden kaçınılması gerektiği konusunda uyarılarda bulunuyor.