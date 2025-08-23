Kadınların Üretimi Destekleniyor, Modern Makineler Geldi

YANGINDAN SONRA YENİLENME SÜRECİ

Elazığ’da 15 Haziran’da meydana gelen yangında zarar gören Ağın Kadınları Tarımsal Kalkınma Kooperatifi’ne ait leblebi üretim tesisi, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’nın talimatıyla modern makinelerle destekleniyor. Yangın sonrası kooperatifin ihtiyaçlarını karşılamak için harekete geçen Bakan Yumaklı, gerekli adımları atarak destek sağladı.

21 Haziran’da kooperatifi ziyaret eden AK Parti Elazığ Milletvekili Mahmut Rıdvan Nazırlı, bu ziyaret sırasında Bakan Yumaklı ile görüşerek kooperatife destek sağlanacağına dair söz aldı. Yaklaşık iki ay sonra tekrar tesisin kapılarını çalan Nazırlı, “Makine ekipmanları kuruldu ve üretim faaliyetleri yeniden başladı” diyerek müjdeli haberi aktardı. Ayrıca, Tarım Reformu Genel Müdürlüğü tarafından sağlanan makineler ile atölyenin tamamen yenilendiğinin altını çizdi. “Elazığ’a, Ağın’a ve üreten kadınlara verdikleri destek için Sayın Bakanımıza teşekkür ediyorum” şeklinde sözlerine devam etti.

BİRLİKTE GÜÇLENİYORUZ

Nazırlı’nın ziyareti sırasında Ağın Kaymakamı Tuğçe Yılmaz, Ağın Belediye Başkanı Şeref Çakar ve İl Tarım ve Orman Müdürü Saadettin Taşkesen’in de katılımı dikkat çekti. Kooperatif Başkanı Samiye Genç, ziyarette Bakan Yumaklı ile telefonla görüşerek desteklerinden dolayı teşekkürlerini iletti. Bakan Yumaklı, “Biz sizler için varız. Görevimiz, üretim yapmanıza vesile olmak ve ihtiyaçlarınızı karşılamaktır” diyerek kooperatif üyelerine destek verdiklerini belirtti.