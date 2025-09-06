Kadınların Üretimi, Ülkemizin Geleceğidir

KADINLARIN ÜRETİMİ ÜLKEMİZİN GELECEĞİDİR

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, kadınların üretim, istihdam ve toplumsal hayata katkısının büyük önem taşıdığını vurguladı. Işıkhan, “Sizin üretiminiz, ülkemizin üretimidir. Sizin emeğiniz, Türkiye’nin geleceğini inşa etmektedir” dedi. Bakan Işıkhan, Sakarya’da kadın girişimciler ve temsilcileri ile bir araya geldi. Sosyal Gelişim Merkezi’nde düzenlenen programda konuşan Bakan, kadınların sivil toplum kuruluşlarında ve kooperatiflerde yer almasının Türkiye için güç sağladığını belirtti. “Kadınların; sivil toplum kuruluşlarında, kooperatiflerde, fabrikalarda, atölyelerde veya kurum ve kuruluşlarımızda hem çalışıp hem üretip ülkemizin geleceğine katkı sağlamaları, hem de toplumsal meselelerde aktif bir şekilde inisiyatif almaları, bizleri ziyadesiyle memnun etmektedir” şeklinde ifadelerde bulundu.

BÜYÜK BİR MÜCADELE VERİYORUZ

Bakan Işıkhan, Türkiye’nin geçmişi korumak için değil, geleceğe yön vermek için mücadele verdiğini dile getirdi ve şu ifadeleri kullandı: “Bugün yatırım ve üretim gücümüzle, istihdam seferberliğimizle, çalışmalarımızla yine cephedeyiz, yine mücadele içerisindeyiz. Bu sefer, yüz yılımızı kurtarmak için değil, yüz yıla yön vermek üzere büyük bir mücadele veriyoruz.” Ayrıca, Türkiye’nin kendi gücünü keşfederek, tam bağımsız bir ekonomik yapıya ulaşmasının önemine dikkat çekti. “Bu sebeple, sahip olduğumuz nitelikli iş gücüne ihtiyacımız var” diyen Işıkhan, Türkiye’nin genç ve kadın nüfusu bakımından avantajlı durumda olduğunu ekledi.

KADINLARIN ÇALIŞMA HAYATINI DESTEKLİYORUZ

İş ve aile yaşamını kolaylaştıran desteklerle hem üretim gücünü artırdıklarını hem de aile kurumunu güçlendirdiklerini belirten Bakan Işıkhan, “Özellikle çalışan kadınlar için sağladığımız teşvikler ve projelerle, kadınların hem çalışma hem de aile hayatlarını kolaylaştırıcı tedbirler almaya devam ediyoruz” açıklamasında bulundu. Ayrıca kadın kooperatiflerinin, ekonomik rekabet ortamında kadınların daha sağlam bir şekilde var olmasını sağladığını söyledi.

KADIN İSTİHDAMINI GÜÇLENDİRİYORUZ

Bakan Işıkhan, kadınların iş gücüne katılımını artırmak için pek çok proje yürüttüklerini hatırlatarak, “Kadın istihdamını güçlendirmek için hayata geçirdiğimiz en önemli programlarımızdan biri İş Pozitif oldu. Bu program ile kamu kurumlarımız, kadın kooperatiflerimiz, sivil toplum kuruluşlarımız ve özel sektörümüzü aynı çatı altında buluşturduk” dedi. 1 milyon 450 binden fazla kadının iş gücüne kazandırıldığını vurgulayan Bakan, kadın girişimcilere hibe ve desteklerin sağlandığını belirtti.

KADIN EMEĞİNE DESTEK VERİYORUZ

Bakan Işıkhan, kadınların üretimine katkı sağlayan çalışmaların yaygınlaşması için her türlü desteği vereceklerini belirtti. “Kısacası, kadın emeğini destekleyen her adımda sizlerle birlikteyiz” diyen Işıkhan, “İnanıyorum ki, yüz yıl önce yakılan kurtuluş mücadelemizin meşalesi, önümüzdeki yüzyılı Türkiye’nin Yüzyılı yapmak için büyük bir birlik ruhuna dönüşecektir” ifadelerini kullandı. Sakarya’nın tarım, sanayi ve ticaretindeki kadın girişimcilerin katkısının altını çizdi.