Kadıoğlu Mozaikleri, Güvenli Koruma Sağlayacak

TARİHİ MOZAİKLER ARTIK DAHA GÜVENDE

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesine bağlı Kadıoğlu Köyü’nde yer alan ve bölgenin önemli kültürel mirasları arasında bulunan tarihi mozaikler, artık daha güvenli bir şekilde korunacak ve ziyaretçilere açılacak. Zonguldak İl Genel Meclisi, Haziran ayı üçüncü birleşimini Meclis Başkanı Necdet Karaveli başkanlığında gerçekleştirdi. Bu toplantıda tarihi bir karara imza atıldı. Çaycuma Kadıoğlu Köyü’nde bulunan İl Özel İdaresi mülkiyetindeki 116 ada 23, 24, 25 ve 28 numaralı parseller, Kültür ve Turizm Bakanlığı’na 25 yıllığına tahsis edildi.

KORUMA ÇATISI VE ZİYARETÇİ MERKEZİ PROJESİ

Bu karar ile birlikte, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü tarafından hayata geçirilecek “Koruma Çatısı ve Ziyaretçi Merkezi” projesine resmi bir başlangıç yapılmış oldu. Proje sayesinde mozaikler, doğa şartlarının yıpratıcı etkilerinden korunacak ve ziyaretçiler için bilimsel ve çağdaş sunum tekniklerinin kullanılacağı bir alan oluşturulacak. Koruma çatısı, mozaiklerin üzerine inşa edilerek yağmur, kar ve güneş ışınları gibi dış etmenlerin tarihi yapıya zarar vermesini engelleyecek. Ziyaretçi merkezi ise gelen turistlere rehberlik, bilgilendirme ve görsel sunum hizmetlerini sunacak.

KADIOĞLU MOZAİKLERİ’NİN KORUNMASI VE TANITIMI

Zonguldak İl Genel Meclisi üyeleri, bu önemli kararı oy birliğiyle kabul ederek Kadıoğlu Mozaikleri’nin korunmasına ve tanıtılmasına katkıda bulundu. Meclis üyeleri, bölgenin kültürel zenginliklerine sahip çıkılmasından duydukları memnuniyeti dile getirerek, bu tür projelerin hem yerel tarih bilincine hem de turizme katkı sağladığını vurguladı. Kadıoğlu Mozaikleri’nin hak ettiği değeri görmesi için atılan bu adım, bölge halkı ve tarih meraklıları tarafından sevinçle karşılandı.