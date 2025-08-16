Kadıovacık Mahallesi’nde Orman Yangını Çıktı

ORMAN YANGINI MÜDAHALESİ GECE VE GÜNDÜZ DEVAM ETTİ

İzmir’in Urla ilçesi Kadıovacık Mahallesi’nde meydana gelen orman yangınına gece boyunca karadan müdahale yapıldı. Sabahın erken saatlerinde ise hava müdahalesi başladı. Uçak ve helikopterlerin yangına müdahale etmesiyle alevler kontrol altına alındı ve bölgede soğutma çalışmaları başlatıldı.

İLK MÜDAHALE VE KATILAN EKİPLER

İzmir Orman Bölge Müdürlüğü’nden alınan bilgilere göre, yangın saat 23.19’da Kadıovacık Mahallesi’nde başladı. İlk müdahale, 10 dakika içerisinde yani 23.29’da gerçekleştirildi. Gece boyunca yangına 44 arazöz, 9 su ikmal aracı ve 5 dozer ile müdahale edilirken, sabah saatlerinde 3 uçak ve 5 helikopter de çalışmalara katıldı. Ekiplerin yoğun çabası sonucunda yangın kontrol altına alındı ve şu an soğutma çalışmaları devam ediyor.