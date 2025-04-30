Kadir Açar Hastanede Hayatını Kaybetti

ÇEMİŞGEZEK İLÇE JANDARMA KOMUTANLIĞI’NDAN TRAJİK KAYIP

Tunceli İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Çemişgezek İlçe Jandarma Komutanlığı’nda görevli olan jandarma astsubay üstçavuş Kadir Açar, yaşadığı sağlık sorunu dolayısıyla hastanede yaşamını yitirdi. Tunceli Valiliği, Açar için yaptığı açıklamada, “Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı” dileklerini iletti.

KADİR AÇAR’IN HASTANE SÜRECİ

Kadir Açar, Çemişgezek İlçe Jandarma Komutanlığı’nda hizmet verirken, halı saha maçının ardından aniden fenalaştı. Hastaneye kaldırılan Açar, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Tunceli Valiliği konu hakkında açıklama yaptı ve “Tunceli İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Çemişgezek İlçe Jandarma Komutanlığı emrinde görevli jandarma astsubay üstçavuş Kadir Açar, geçirmiş olduğu rahatsızlık sonucu hastaneye kaldırılmıştır. Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak vefat etmiştir. Vefat eden personelimize Allah’tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve aziz milletimize başsağlığı ve sabırlar diliyoruz” şeklinde ifadelerde bulundu.

AS SUBAY AÇAR’IN KİMLİĞİ VE HİZMETİ

Kadir Açar, Tunceli’deki görevinde birçok arkadaşının saygısını kazandı. Halı saha maçına katılması, hem spor aktivitesi hem de meslektaşlarıyla sosyal etkileşim kurma amacı taşıyordu. Açar’ın ani vefatı, silah arkadaşları ve komutanları arasında derin bir üzüntü yarattı.