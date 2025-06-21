Kadir Canpolat, Abisi Tarafından Vuruldu

OLAYIN DETAYLARI

Osmanlı Ocakları Genel Başkanı Kadir Canpolat, abisiyle yaşadığı ailevi bir tartışma sonucunda silahla vurularak hayatını kaybetti. Edinilen bilgilere göre, Erzurum’un Horasan ilçesine 20 kilometre uzaklıkta bulunan Çayırdüzü Mahallesi’nde saat 11.30 civarında 44 yaşındaki Kadir Canpolat, 47 yaşındaki abisi M. Canpolat ile miras meselesi yüzünden tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü ve bu esnada M. Canpolat, kardeşi Kadir’i silahla sol ayağından ve sol omzundan vurdu.

HASTANEDE KURTARILAMADI

Kadir Canpolat, Horasan Devlet Hastanesi’ne sevk edilirken yapılan tüm müdahale girişimlerine rağmen saat 13.00’ta yaşamını yitirdi. Olay sonrası görevini yerine getiren M. Canpolat, olay yerinden kaçmaya çalıştı fakat JASAT ekipleri tarafından saat 12.30 sıralarında Erzurum’un Pasinler ilçesinde yakalandı. M. Canpolat, suç aleti olan tabancayla birlikte gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme ve soruşturma hala devam ediyor.