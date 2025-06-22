Kadir Canpolat, Ağır Yaralandı, Vefat Etti

Olay, önceki gün saat 11.30 sularında Horasan ilçesindeki Çayırdüzü köyünde gerçekleşti. Osmanlı Ocakları ve Ocak Partisi Genel Başkanı Kadir Canpolat, babadan kalma arazi üzerinde ağabeyi Mutlu Canpolat ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle birlikte, Mutlu Canpolat, Kadir Canpolat’ı tabanca ile sol ayağından ve sol omuzundan vurarak ağır yaraladı. Yaralı olarak Horasan Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Kadir Canpolat, aynı gün saat 13.00’te hayatını kaybetti.

ŞÜPHELİ YAKALANDI

Tartışmanın ardından kaçan Mutlu Canpolat, JASAT ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucunda, olay gününde saat 12.30’da Pasinler ilçesinde suç aleti tabancayla birlikte yakalandı. Mutlu Canpolat, adli işlemleri için adliyeye sevk edildi. Ayrıca evli ve altı çocuk babası olan Kadir Canpolat, bugün doğup büyüdüğü Çayırdüzü köyünde öğle saatlerinde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.