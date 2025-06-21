Kadir Canpolat Silahla Vuruldu, Hayatını Kaybetti

OLAYIN DETAYLARI

Osmanlı Ocakları ve Ocak Partisi Genel Başkanı Kadir Canpolat, kardeşiyle yaşadığı tartışma sonucunda silahla vuruldu. Ağır yaralanan Canpolat, hastaneye kaldırıldığı sırada hayatını kaybetti. Erzurum’un Horasan ilçesinin Çayırdüzü Köyü’nde meydana gelen aile içi tartışma maalesef trajik bir sonla sonuçlandı. İddiaya göre, Kadir Canpolat, ağabeyi M. Canpolat ile aralarında çıkan tartışma sırasında silahlı saldırıya uğradı.

HASTANE MÜDAHALESİ VE SONUÇ

Olay yerinde ağır yaralanmış olan Canpolat, ambulansla Horasan Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Ancak, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve hayatını kaybetti. Olayın ardından Kadir Canpolat’ın ağabeyi M. Canpolat, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Ayrıca olayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başladı.

KADİR CANPOLAT’IN HAYATI

1980 yılında Erzurum’un Horasan ilçesindeki Çayırdüzü Köyü’nde dünyaya gelen Kadir Canpolat, 2005 yılında Osmanlı Ocakları Teşkilatı’nı kurarak kamuoyunda tanınmaya başladı. Ardından Ocak Partisi’nin kurucu genel başkanlığını üstlenerek siyaset sahnesinde önemli bir figür haline geldi.