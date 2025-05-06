Kadir Demirel, Bakır Ustalığını Yaşatıyor

BAKIR USTASI HAYATINI DEVAM ETTİRİYOR

Çankırı’da 72 yıllık tecrübesi bulunan babasından çırak olarak devraldığı mesleğini sürdüren 48 yaşındaki bakır ustası, eskiyen bakır ürünlere yeniden hayat veriyor. Çankırı’da yaşayan Kadir Demirel, ilkokul yıllarında babası Erol Demirel’in yanında mesleğe adım attı. Birlikte uzun yıllar bakır döven Demirel, babasının vefat etmesinin ardından onun mirasını devralarak mesleğini sürdürüyor. Kadir Demirel, bakır işçiliğinde son ustalardan biri olma özelliği taşıyor. Eskiyen bakır eşyaları yeniden kullanılır hale getiren Demirel, bu sanatı sürdürme azminde olduğunu ifade ediyor.

BAĞLIOLDUĞU MESLEĞİ YAŞATMAK İSTİYOR

Kadir Demirel, babası Erol Demirel’in mesleğini yaşatma kararlılığını dile getiriyor. “Babam 2023 yılında hayatını kaybetti. Onunla uzun yıllar bakırcılık yaptık. Vefatından sonra dükkanı devralarak mesleğimize devam ediyorum. Babam bu sanatı büyük bir sevgiyle yapardı, ben de onun gibi aşkla çalışıyorum.” diyor. Erol Demirel’in bakırcılık tecrübesinin 72 yıla dayandığını ve kendi çıraklık dönemlerinin ilkokul yıllarına kadar uzandığını aktaran Kadir Demirel, eski günlerde babasıyla birlikte yaptıkları bakır imalatının şimdilerde azaldığını belirtiyor.

SAĞLIĞA FAYDALARIYLA BAKIR ÜRÜNLERİ

Demirel, bakırın insan sağlığına olan faydalarına da dikkat çekiyor. “Bakır, en faydalı metallerden biridir. Bu özellikleri bilenler hâlâ bakır ürünler satın alıyor. Hem dekoratif objeler hem de günlük kullanım için talep görebiliyor.” diyen Demirel, bakırın içindeki sağlığa yararlı minerallerin insan sağlığı üzerindeki olumlu etkilerini vurguluyor. “Sinir sistemi ve kaslar için faydalı mineraller mevcut. Bunu bilenler, bakır ürünleri tercih ediyor. Babamın sevdiği bakırcılık mesleğini yaşatmak istiyorum. Bu nedenle işime devam edeceğim.” şeklinde konuşuyor.

– ÇANKIRI