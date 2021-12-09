Kadir Doğulu: İhanet ettim

Ekranların sevilen oyuncularından Kadir Doğulu, kendisi gibi oyuncu eşi Neslihan Atagül’e ihanet ettiği iddiasına yanıt verdi.

Önceki gün Etiler’de objektiflere yansıyan Kadir Doğulu, kendisi gibi oyuncu olan eşi Neslihan Atagül’e ihanet ettiği yönündeki söylentileri ti’ye aldı. Konuyla ilgili sitemkar bir çıkışta bulunan Doğulu, “Evet, ihanet ettim. Sabah kalktığım zaman sevgilimin yüzüne bakmadım, ihanet ettim! Bunlar bir iddia!” diyerek, şaşırttı

Habertürk’ten Tolga Aslan’ın haberine göre; Mekan çıkışında muhabirlerle sohbet eden Doğulu, gazetecilerin “Eşiniz Neslihan Hanım’a ihanet ettiğiniz ve ayrılacağınız yönündeki haberler için neler söyleyeceksiniz?” sorusuna da yanıt verdi.

Ünlü oyuncu, “Evet, ihanet ettim. Sabah kalktığım zaman sevgilimin yüzüne bakmadım, ihanet ettim!” diyerek, herkesi şaşırttı.

“BUNLAR BİR İDDİA!”

Kadir Doğulu, daha sonra sözlerine, “Bunlar bir iddia. Siz sorduğunuz için cevap vermeli miyim?” şeklinde devam etti.

Doğulu, eşinin yurt dışında aldığı ödüller için ise, “Evet, bir değil birden fazla ödül oldu. Karım olduğu için söylemiyorum ama çok yetenekli kendisi.” şeklinde konuştu.