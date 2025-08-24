Kadir E., Haluk Taş’ı öldürdü

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ ZAMAN VE YER

Adana’da, Kadir E. adındaki bir kişi, tartıştığı iki kişiden Haluk Taş’ı (34) sopayla döverek öldürüyor ve Bahri Açıkgöz’ü de ağır yaralıyor. Jandarmanın şüpheliyi gözaltına aldığı ve sorgusunun devam ettiği bildiriliyor. Olay, gece saatlerinde Çukurova ilçesindeki Salbaş Mahallesi’nde gerçekleşiyor.

TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞÜYOR

Buluşan Kadir E. ile arasındaki husumet nedeniyle Haluk Taş ve Bahri Açıkgöz arasında henüz bilinmeyen bir nedenle bir tartışma başlıyor. Kısa sürede tartışma kavgaya dönüşüyor. Kadir E., Haluk Taş ve Bahri Açıkgöz’ü sopayla dövdükten sonra olay yerinden kaçıyor.

YARDIM EKİPLERİ OLAY YERİNDE

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk ediliyor. Yapılan kontrollerde, Haluk Taş’ın hayatını kaybettiği tespit ediliyor. İlk müdahalesi yapılan Bahri Açıkgöz ise ambulansla Çukurova Devlet Hastanesi’ne kaldırılıyor. Açıkgöz’ün durumu ciddi ve hayati tehlikesinin olduğu bildiriliyor. Jandarma ekipleri, şüpheli Kadir E.’yi gözaltına alıyor ve olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.