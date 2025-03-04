Kadir Ezildi’den Tekrarlanan Oruç Sorularına Tepki

RAMAZAN AYI VE İFTAR SAHUR PROGRAMLARI

Ramazan ayının gelişinin ardından, ekranların tanınan simalarından Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, geleneksel iftar ve sahur programları ile izleyicilere ulaşmaya devam ediyor. Ancak, yıllardır değişmeyen “oruç bozan durumlar” hakkındaki sorular, bu yıl da gündemi meşguldür.

KADİR EZİLDİ’NİN TEPKİSİ

Sosyal medya fenomeni Kadir Ezildi, sürekli aynı klişe soruların tekrarlanmasına karşı tepkisini ortaya koydu. Temizlik programlarıyla geniş bir hayran kitlesine sahip olan Ezildi, sosyal medya aracılığıyla yaptığı paylaşımda, yıllık olarak tekrarlanan oruç sorularından duyduğu rahatsızlığı aktardı. “Bu sene ne olur şu televizyonlarda tuhaf tuhaf sorular sormasınlar. Hâlâ ‘Diş macunu orucu bozar mı, sakız çiğnemek orucu bozar mı?’ diye soranlar var” diyen Ezildi, bunun yerine daha önemli konulara odaklanılmasını istedi. “Onun yerine sorun, ‘Babamdan kalan malı kız kardeşime vermedim tek başıma yedim tutuğum oruç kabul olur mu?’, ya da ‘Gelinime eziyet ettim tutuğum oruç kabul olur mu?, ‘Yaşlılarımız vardı bakmadım, tutuğum oruç kabul olur mu?’ böyle şeyler sorun” şeklinde ifadelerini sürdürdü. Ezildi, bu açıklamalarıyla takipçilerinden büyük destek aldı.