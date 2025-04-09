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Kadir Ezildi, Düşmeyi Esprili Paylaştı

KADİR EZİLDİ’NİN TALİHSİZ DÜŞÜŞÜ

En Hamarat Benim yarışma programıyla geniş bir hayran kitlesi edinen Kadir Ezildi, sosyal medya üzerinden yaptığı bir paylaşım ile gündeme geldi. Taksiye binmeye çalışırken dengesini kaybedip düşen Ezildi, yaşadığı talihsiz anı esprili bir dille takipçileriyle paylaştı. “İlk defa yıkılmıyoruz, sen çay koy biz yine düştüğümüz yerden ayağa kalkarız” sözleriyle durumu mizahi bir şekilde ele aldı.

19 Mart 1995 tarihinde Konya’da doğan Ezildi, hali hazırda 29 yaşındadır. Daha önce özel bir hastanede arşiv sorumlusu olarak görev yapmıştır. Şu an İstanbul’da annesi ve erkek kardeşi ile birlikte yaşamaktadır. Sosyal medya üzerinde yaptığı paylaşımlar ile hızla popülerlik kazanan Ezildi, katıldığı televizyon programı sayesinde daha geniş bir kitleye ulaşmayı başarmıştır. Ailesinin kökleri arasında baba tarafından Konyalı, anne tarafından ise Bayburtlu olduğu bilgisi de dikkat çekiyor.

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