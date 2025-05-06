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Kadir Ezildi Evlendi Mi? Gündemde!

KADIR EZİLDİ’YLE GAMZE TÜRKMEN’İN EVLİLİK DÜĞÜNÜ

Kadir Ezildi’nin evlenip evlenmediği sorusu, özellikle nişan döneminde yaptığı paylaşımlar sayesinde hayranları arasında sıkça soruluyordu. Beklenen gün şimdi geldi ve çift, sevdiklerinin katılımıyla düzenlenen şık bir törende evliliğe adım attı.

NİŞAN TÖRENİ VE DÜĞÜN HAZIRLIKLARI

Kadir Ezildi, uzun bir süredir birlikte olduğu Gamze Türkmen ile geçtiğimiz aylarda nişanlanmıştı. Bu nişan töreni, lüks detayları ve misafirlere sunulan ikramlarla gündemde düşündüğünüzden uzun bir süre kaldı. Ardından çiftin düğün hazırlıkları, takip edenler tarafından büyük bir merakla incelenmeye başlandı.

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