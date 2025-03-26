Kadir Gecesi 2025 Tarihi ve Önemi

İSLAM DÜNYASINDA KADİR GECESİ’NİN ANLAM VE ÖNEMİ

İslam dünyasında büyük bir öneme sahip olan Kadir Gecesi, milyonlarca insanı manevi bir yolculuğa çıkarıyor. Bu gece, duaların kabul edildiğine ve günahların affedildiğine inanılan bir zaman dilimi olarak Müslümanlar için affedilme ve arınma fırsatı sunuyor. Bugün, birçok kişi “Kadir Gecesi bugün mü?” sorusunun yanıtını merak ediyor. Ayrıca, 2025 yılında Kadir Gecesi’nin ne zaman olduğu ve 26 Mart Kadir Gecesi’nin önemi de araştırılan diğer konular arasında yer alıyor.

Kadir Gecesi’nin tarihi, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın takvimine göre 2025 yılında 26 Mart Çarşamba gününe denk geliyor. Bu kutsal gece, milyonlarca Müslüman tarafından dualar ve ibadetlerle idrak ediliyor. “Kadir” kelimesi, sözlükte “hüküm, şeref, güç, yücelik” gibi anlamlar taşıyor. Dinî literatürde ise Kur’ân’ın indirildiği gecenin adı olan “leyletü’l-Kadr” şeklinde anılır.

KADIR GECESİ HAKKINDAKİ İLAVE BİLGİLER

Aynı adı taşıyan 97. sûre, bu gecenin fazileti hakkında nâzil olmuştur. Bu sûrede, Kur’an’ın Kadir Gecesi’nde indirildiği ve bu gecenin bin aydan daha hayırlı olduğu vurgulanıyor. Müfessirler, bu gecede yapılan amellerin hayırlı olduğunu, “bin ay” ifadesinin ise Kadir gecesi olmayan bir süreyi ifade ettiğini belirtir. Yine, Kur’ân-ı Kerîm’in başka âyetlerinde de “gün” kavramı, bin ve elli bin yıllık bir mana kazanıyor.

Kadir Suresi’nde verilen bilgiler, Kur’an’ın ramazan ayında ve hikmetli işlerin kararlaştırıldığı bir gecede indirildiğine dair âyetlerle birlikte değerlendirildiğinde Kadir Gecesi’nin Ramazan ayı içinde bulunduğu sonucuna varılıyor. Bu gece, özellikle Ramazan’ın son on veya yedi günündeki tekli gecelerde aranmalı. İçeriklerinde Kadir Gecesi’nin vaktini haber vermeye çalışan Hz. Peygamber’in, bir anlaşmazlık nedeniyle bu fırsatı bulamadığına dair rivayetler de bulunmaktadır.

KADIR GECESİ’NİN TARİHSEL RİVAYETLERİ

Sahabeden gelen rivayetlerde, Ramazan’ın 27. gecesi sıkça öne çıkmaktadır. Ancak ihtilaflı olan bu rivayetler kesin bir bilgi sağlamıyor. Kadir Gecesi’nin tespiti ile ilgili hadisler, gecenin özel önemine dikkat çekiyor. Hz. Peygamber’in, bu hususta bir anlaşmazlık sonrasında konunun zihninden silinmesi üzerine gelebileceği anlamlar, Kadir Gecesi’nin maneviyatını artırıyor. Bu rivayetler, Müslümanlar için Kadir Gecesi’ni anlamanın ve idrak etmenin önemini vurguluyor.