Kadir Gecesi Ankara’da Dualarla İdrak Edildi

ANKARALILAR KADİR GECESİ’Nİ İBADETLE GEÇİRİYOR

Bin aydan hayırlı sayılan Kadir Gecesi’ni ibadetle değerlendirmek isteyen Ankaralılar, camilere akın etti. Osmanlı döneminde saray ve büyük camilerde uygulanan Enderun usulü teravih, bu gece başkent Ankara’da icra edildi. Kadir Gecesi programı, akşam namazının ardından Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Sonrasında, Enderun usulü teravih namazı kılındı. Tekbirler, salavatlar ve hatimlerle yapılan namaz, cemaatte duygusal anlar yaşattı.

Ayrıntılı PROGRAM VE KATILIM

Ayşe Hatun Özden Camii’nde yoğun bir katılımın olduğu programda, Kur’an-ı Kerim tilavetleri, dualar ve tesbihatlar icra edildi. Ahmet Serdar Serbest isimli bir vatandaş, “Bin aydan hayırlı olan Kadir Gecesi’ni idrak ediyoruz. İnşallah sabaha kadar ibadetlerimize devam edeceğiz. Ümmeti Muhammed’in kurtuluşuna, Gazze’nin, Filistin’in, Doğu Türkistan’ın kurtuluşuna vesile olması için duacıyız. Herkese hayırlı kandiller diliyorum” sözlerini ifade etti.

DİYANET GÖREVLİLERİ VE DUALAR

Diyanet görevlileri, rekatlar arasında kasideler okuyarak programa katkıda bulundu. Ayrıca, gece boyunca yürütülen dualarda, İslam alemi için hayır ve bereket dileklerinde bulunuldu. Gece, teravih namazının ardından tesbihat ve hatim dualarıyla devam etti.