Kadir Gecesi Bilecik’te Coşkuyla Kutlandı

KADİR GECESİ DUALARLA İDRAK EDİLDİ

Kur’an-ı Kerim’de bin aydan daha kıymetli olduğu belirtilen Kadir Gecesi, Bilecik’te tüm camilerde dualar eşliğinde kutlandı. Kayıboyu Camii’nde Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan etkinlik, İl Müftüsü Ahmet Dilek’in gecenin anlamı ve önemi üzerine yaptığı vaaz ile sürdü. Camilere akın eden vatandaşlar, Kur’an-ı Kerim okuma, salavat ve dualarla Kadir Gecesi’ni ihya etti.

TERAVİH NAMAZI VE SAKAL-I ŞERİF ZİYARETİ

Kılınan teravih namazının ardından Sakal-ı Şerif ziyareti gerçekleştirildi. Müftü Ahmet Dilek, 40 katlı bohçasından Sakal-ı Şerif’i çıkararak vatandaşlara gösterdi. Ziyaret sırasında bazı vatandaşların duygusal anlar yaşayarak gözyaşlarını tutamadığı gözlemlendi.