Haberler

Kadir Gecesi Bilecik’te Coşkuyla Kutlandı

KADİR GECESİ DUALARLA İDRAK EDİLDİ

Kur’an-ı Kerim’de bin aydan daha kıymetli olduğu belirtilen Kadir Gecesi, Bilecik’te tüm camilerde dualar eşliğinde kutlandı. Kayıboyu Camii’nde Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan etkinlik, İl Müftüsü Ahmet Dilek’in gecenin anlamı ve önemi üzerine yaptığı vaaz ile sürdü. Camilere akın eden vatandaşlar, Kur’an-ı Kerim okuma, salavat ve dualarla Kadir Gecesi’ni ihya etti.

TERAVİH NAMAZI VE SAKAL-I ŞERİF ZİYARETİ

Kılınan teravih namazının ardından Sakal-ı Şerif ziyareti gerçekleştirildi. Müftü Ahmet Dilek, 40 katlı bohçasından Sakal-ı Şerif’i çıkararak vatandaşlara gösterdi. Ziyaret sırasında bazı vatandaşların duygusal anlar yaşayarak gözyaşlarını tutamadığı gözlemlendi.

ÖNEMLİ

Haberler

Kızılay Yüksekova’dan Kadir Gecesi İkramı

Yüksekova'da Kızılay, Kadir Gecesi'nde çay ve lokum ikram etti. Gençlik Kolları Başkanı ise huzur ve barış temennilerinde bulundu.
Haberler

Vali Makas’a Devlet-Millet Dayanışması Ödülü

Kırıkkale Valisi Mehmet Makas, iftar programında birlik ve dayanışmanın önemine vurgu yaparak, ümmete hizmet etme sorumluluğumuzu hatırlattı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.